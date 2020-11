Riquelme tiene olvidada a La Laguna: Rodolfo Walss

El próximo diputado local al Congreso de Coahuila por el PAN, Rodolfo Walss, afirmó que el gobernador Miguel Riquelme tiene “olvidada a La Laguna”, principalmente en el tema de obra pública y de inversiones que por ejemplo sí se realizan en otras regiones, principalmente en el sureste.

En rueda de prensa realizada este lunes en el Comité Directivo Municipal del PAN Torreón, Walss vislumbró lo que será su gestión como próximo diputado local por la vía plurinominal, advirtió que junto con Luz Natalia Virgil y Mayra Lucila Valdez, encabezarán una exigencia para que el Gobierno de Coahuila impulse el desarrollo regional en La Laguna de forma efectiva, no mediante proyectos “inconclusos o heredados”.

“Sentimos que el Gobierno del Estado tiene olvidada a La Laguna, sentimos que el gobernador Riquelme no le ha dado a La Laguna, lo que a La Laguna le corresponde, merece, por la importancia que tiene la región en el estado e incluso a nivel nacional, tenemos prácticamente una escasez de obras… Lo único que se tiene iniciado es un Metrobús que ni siquiera inició en este gobierno, es un proyecto que ya viene heredado del gobierno anterior, un centro de convenciones que tampoco inició en este gobierno y recientemente anunciaron ahí una obra vial en Cuatro Caminos, que no sabemos ni cuándo va a pasar, ni mucho menos cuando vaya a terminar”.

Rodolfo Walss admitió que el Gobierno Federal ha recortado participaciones, recursos y ha dejado prácticamente sin obras nuevas al estado de Coahuila, no obstante señaló que ese no es un “pretexto” para que se haya dejado de lado el tema de inversiones en infraestructura para la región, pues se han tenido ya tres años para concretar proyectos de obra, en ese sentido reafirmaron su compromiso de “cerrar filas” en los temas que correspondan, pero también de exigir al Gobierno de Coahuila que cumpla con su compromiso en La Laguna y el resto del estado.

“Nuestra postura tiene mucho que ver con el tema del desarrollo regional, vamos a estar exigiendo que a la Laguna se le dé lo que corresponde, no se pongan pretextos para no hacer inversiones en la laguna, porque no ninguna razón para no hacerlo, estamos completamente de acuerdo en que el Gobierno Federal está dejando a los estados y a los municipios sin recursos de acuerdo a lo que se está proyectando para con el presupuesto de la federación, sin embargo seamos honestos, esa no es la causa de la desatención que se tiene en la Laguna, el Gobierno del Estado actual tiene tres años en funciones, el tema de la pandemia va para largo, el Gobierno Federal tiene apenas dos años y apenas está iniciando con el tema de los recortes presupuestales para el año que entra”, señaló Walss