Rommel Pacheco y Christian Chávez, eliminados de ¿Quién es la máscara?

El programa ¿Quién es la máscara? arrancó con la canción No es serio este cementerio, y por ser la noche del 1 de noviembre estuvo dedicado a la tradición del día de muertos. Para recordar a los Santos difuntos cada concursante compartió una imagen de un ser querido que puso en el altar y que además funcionaba como una pista.

Con la presencia de Mario Bautista como invitado, el jurado integrado por Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita fue quien durante el primer duelo salvó a Elefante, por lo que Duende y Mapache tuvieron que enfrentarse para una última oportunidad de no ser eliminados.

Sin embargo, por decisión del público fue Duende quien reveló su identidad para dejar ver que detrás de la máscara estaba el clavadista Rommel Pacheco.

"Primero que nada estoy feliz de estar aquí, obviamente soy deportista, no soy actor, no canto pero le eché muchas ganas", comentó Rommel al descubrir su rostro.

"Clavados es una disciplina en la que tienes que tener control del cuerpo y el ballet de chiquitos nos lo dan", explicó pues Carlos Rivera destacó que sabía bailar en el escenario.

Rommel además compartió que participar en el show era un sueño que quería realizar por lo que se estuvo preparando por dos meses.

"¡Nos vemos en Tokio 2021!", dijo al despedirse.

Para el segundo duelo Quetzal, Pantera y Zombie tuvieron que dejar lo mejor de sí en el escenario y fue Zombie quien logró salvarse una semana más.

Durante el duelo final entre Pantera y Quetzal, el público decidió salvar el plumaje de Quetzal y la identidad del felino negro fue revelada.

Para el jurado de investigadores fue un personaje difícil de descifrar, tanto que por más opciones que dieron nadie estuvo cerca.

Cuando Pantera se quitó la máscara confirmó que no se trataba ni de Beto Cuevas, ni Giovanni Dos Santos, Roberto Palazuelos, Mauricio Martínez, Carístico, Eleazar Gómez, Ernesto D'Alessio o Diego Boneta, que eran las opciones del jurado.

La sorpresa de la noche fue ver el rostro del ex RBD Christian Chávez dentro del disfraz.

"El chiste era hacer algo completamente distinto a como hablo", explicó pues en su última canción sorprendió a todos por su voz.

"Muchas gracias por la oportunidad, desde que me invitaron para mí es padrísimo poder crear un personaje desde los movimientos, la energía, la voz, lo que le gusta y no, la verdad es que fue una gran experiencia y gracias a todos los admiro muchísimo y los conozco, a lo mejor no en persona pero los conozco y admiro sus carreras".