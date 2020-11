Las calaveritas a personajes locales

Como cada año, por la tradición del Día de Muertos, lectores de El Siglo participaron en la dinámica de esta casa editora con sus mejores calaveritas.

Presidente de torreón

Gran señor, panista era

Ahora yace en el panteón

transformado en calavera

Los problemas de pandemia,

de tránsitos y de baches

lo enfermaron a tal punto

que murió hasta con huaraches

Con gusto se lo llevó

la huesuda muy canija

ya no tiene presidencia

ahora solo una cobija.

Laura Olivia Solís Maldonado

***

Falleció Jorge Zermeño, cuando iba para "San Juan".

su sepelio fue muy triste, pues fueron puros del Pan.

dicen que ya está en el cielo, que se encuentra muy feliz.

murió de puros corajes, que hacia con el Pedro Luis.

Riquelme mandó la caja, cuentan que costó muy cara.

le dejo muchas pendientes, a su amigo Sergio Lara.

vinieron de muchas partes, incluso del extranjero.

como no lo reclamaron, lo echaron al "agujero".

querido por mucha gente, pues trabajaba muy duro.

ahí estuvo en su sepelio, Riquelme y también Aispuro.

murió de un paro cardiaco, cuando inauguraba una escuela.

4 coronas y un ramo, mandó Marina Vitela.

J. OchoaA Marina Vitela

A la presidenta Vitela

la muerte fue a visitar

pues es parte de la clientela

que al panteón debe llevar

-Fórmese y tome ficha, que no la puedo atender

-Pero oiga, soy la muerte y he venido por usted

-No importa, no me voy a entretener,

mire que tengo trabajo y no estoy a su merced

La pelona insiste en verla

mas Vitela furiosa resolla

y con tal de despedirla

le dan un kilo de cebolla.

Jazmín Camarillo Escandón

Que Chistosa es la Polaca

en verdad que hasta Divierte,

así piensa la CALACA

cuando el Gober nos Advierte.

El Domingo de Elecciones

conociendo el Resultado,

que todo el Carro Completo

los del PRI se lo han llevado.

Los Colores en Coahuila

son la Causa del Enojo,

si el Domingo fue Naranja

por que el Lunes ya esta en Rojo???

A la Muerte le parece

y lo dice bien Tranquila,

=Ya parece un "Arcoíris"...

el SEMÁFORO en Coahuila=.

Joaquín Talamantes Figueroa