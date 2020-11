Carla Estrada planeaba ver a Magda Rodríguez

Carla Estrada tenía planeado reunirse la tarde de ayer con la productora Magda Rodríguez. Muy temprano salió a dar un paseo en bicicleta con un amigo en común que ambas tenían y acordaron reunirse más tarde para platicar y convivir, como era su costumbre.

Jamás imaginó que al llegar a casa se encontraría con la noticia de la muerte de su amiga, con quien compartió anécdotas y trabajo.

"Me fui a andar en bicicleta con Arturo, un amigo, y me dijo '¿qué vas a hacer al rato?' le dije 'nada ¿y tú?', me dijo 'yo tengo una comida, es que viene Magda, a ver si nos vemos en la tarde', le dije 'órale, yo después de la comida los alcanzó'", contó Estrada.