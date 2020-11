Designan a Natera como delegado regional de RSP

El exsíndico municipal de Gómez Palacio, José Lorenzo Natera, fue designado como delegado regional del partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) para La Laguna de Durango, así como coordinador de distritos de Gómez Palacio y Lerdo.

"Agradezco la invitación que me hiciera Fernando González, el líder nacional de RSP y este es un nuevo proyecto. Redes Sociales Progresistas celebrará su primera elección y en esta por mandato de ley no podemos ir en coalición pero vamos a tener candidatos en todos los distritos del país y en el caso del estado de Durango habrá candidatos en todos los distritos locales electorales y en los cuatro distritos federales electorales", dijo Natera.

Respecto a su salida del PRI, Natera indicó que tuvo la atención de platicar con el dirigente municipal del partido, Juan Moreno Espinoza, antes de que se concretara su registro en Redes Sociales Progresistas.

"Le hice saber de mi intención, el que avisa no traiciona, y eso es claro. Lo platiqué con él y a su vez lo platicó con la dirigencia estatal. No reniego del PRI, tengo muchos amigos priistas a quienes valoro las experiencias que he adquirido con ellos pero el ciclo ha concluido para mí en ese partido", dijo Natera.

Manifestó que en este nuevo partido se busca gente que esté involucrada con las causas ciudadanas y que se hace llamar progresista por la apertura de los partidos a la sociedad. Natera aseguró que es un partido de centroizquierda.