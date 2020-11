Rechaza supremo de Texas anular 127 mil votos

El Tribunal Supremo de Texas rechazó ayer una petición de los republicanos de ese estado de Estados Unidos para que se anulase casi 127, 000 votos emitidos por anticipado.

La legalidad de los votos en cuestión, correspondientes al condado de Harris, al que corresponde Houston y cuyos electores son de mayoría demócrata, había sido puesta en duda por un grupo de activistas y candidatos estatales republicanos que también ha pedido la impugnación de esos votos ante un tribunal federal.

El motivo que alegaron los republicanos es el sistema de votación desde sus coches, como si se tratara de un restaurante de autoservicio, establecido por las autoridades para facilitar la participación de personas en riesgo o con problemas para hacerlo normalmente debido a la pandemia del coronavirus.

Este sistema se utiliza en diez puntos de recogida de votos desde que el pasado 13 de octubre comenzaron las votaciones adelantadas en Texas, pero, según los demandantes, viola la constitución al ampliar un sistema que debería limitarse a los votantes con discapacidades.

Con este sistema, los votantes se detienen en sus vehículos junto al lugar de votación instalado en la acera y, después de que los trabajadores electorales confirman su identidad, se les entrega una tableta electrónica por la ventanilla para que voten.

Las leyes electorales de Texas permiten que se les entreguen los votos desde las aceras a los electores que "no pueden físicamente ingresar al lugar de votación sin asistencia o sin la probabilidad de sufrir daños en su salud", para que puedan ejercer su derecho.

La decisión del Supremo estatal, cuyos integrantes son todos republicanos, se llevó a cabo sin que los magistrados emitiesen una argumentación de su fallo.

Ya el mes pasado, los jueces del Supremo de Texas habían rechazado una petición de impugnación similar.

Los demandantes republicanos han presentado una solicitud similar ante un tribunal federal que no se ha pronunciado cuando faltan apenas dos días para las elecciones.

El rechazo de estos votos afectaría a cerca del 10 % de todos los emitidos en la votación anticipada en el condado de Harris, según cálculos del diario local The Texas Tribune.

Pese a la pandemia, los republicanos han puesto trabas a la votación por correo o por otros procedimientos en varios estados después de que el presidente, Donald Trump, que aspira a la reelección, haya puesto en duda la legalidad y limpieza de esos votos.

Joe Biden está dedicando los últimos días de su campaña presidencial a exhortar a sus simpatizantes de raza negra a que participen presencialmente en las elecciones durante una pandemia que ha afectado de forma desproporcionada a sus comunidades, apostando a que una nutrida participación mejorará sus posibilidades de triunfo en estados que podrían definir los comicios.

Biden estuvo el domingo en Filadelfia, la ciudad más grande del que está perfilándose como el estado más disputado en las últimas 48 horas de la campaña. Participó en un evento de “souls to the polls” (“almas que acuden a las urnas”), que forma parte de una iniciativa nacional para llamar a los feligreses de raza negra a que acudan a votar.

“Todos los días estamos viendo disparidades basadas en la raza en todos los aspectos de este virus”, dijo Biden durante un evento en el que los asistentes permanecieron dentro de sus vehículos, y en el que tuvo que alzar la voz para hacerse escuchar por encima del sonido de las bocinas de los autos. Declaró que la manera en que el presidente Donald Trump ha manejado el COVID-19 ha sido “casi criminal” y que la pandemia es “un evento de muertes masivas dentro de la comunidad negra”

Más de seis de cada 10 electores hispanos en el país respaldan al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y casi 3 de cada diez al presidente y candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta publicada este domingo de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), tiene un 62 % de apoyo, frente a un 29 % de Trump y un 7 % no está seguro de por quién votará, de acuerdo con el sondeo de Hart Research, que entrevistó por teléfono a 410 latinos registrados para votar del 29 al 31 de octubre.

Entre los que no piensan votar por Trump, un 51 % dijo que no hay la más mínima posibilidad de un cambio de opinión a última hora, mientras que entre los que no apoyan a Biden es un 23 % el que descarta que lo haga finalmente.