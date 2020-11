Saúl Rosales ofrece un vitral sorjuanino

Con ocho décadas de vida, la visión del escritor Saúl Rosales ha decidido compartir una imagen más de su pensamiento sorjuanino. Esta vez, la figura elegida por el autor es un vitral, un objeto formado por los distintos fragmentos que componen a la extensa obra de la oriunda de Nepantla. El resultado es el libro Sor Juana en un vitral.

En 151 páginas, Rosales libera sus ideas sobre distintos puntos que acentuaron la existencia literaria de la Décima Musa, donde sobresale su papel como preámbulo del feminismo, su rechazo al matrimonio, su decisión de encerrarse en un claustro para poder ser libre, su relación con la música, las construcciones de sus metáforas, su estética barroca y el hito poético que aún resuena cada que alguien lee sus textos, y provoca el renacimiento de la Americana Fénix, como la llamó Diego Calleja.

"Es un vitral que hace alusión a lo variado de los textos del libro. El vitral, aunque tenga unidad de color, está segmentado, está fragmentado, tiene sus uniones de plomo y el emplomado sostiene puros pedacitos. Entonces, la totalidad del vitral permite tener una imagen completa. Es la idea del título del libro: una recomposición de los fragmentos que me ha permitido escribir la obra de Sor Juana".

Sor Juana Inés de la Cruz se apareció en la vida de Saúl Rosales a través de la sensibilidad de su poesía. Para el autor, la inteligencia profunda de esta mujer, la cual se transluce en sus versos, es otra de las causas que lo unen al trabajo sorjuanino.

Y es que en la obra de la Décima musa, existe un toque frecuente de resiliencia. Quien es capaz de comprender sus versos, se ve envuelto en un renacimiento espiritual. Un estímulo que puede ayudar al lector, sobre todo en el mundo agobiante que habita.

"No es fácil de leer, quien enfrenta las cosas con un espíritu flaco no va a ser capaz siquiera de sostener un libro, para leer la primera cuarteta en una obra de Sor Juana".

Sin embargo, Rosales indica que Sor Juana es como el agua profunda del mar: oscura pero no impenetrable. La obra sorjuanina ofrece al lector un abanico de versos por los cuales forjar rumbo y comprender un pensamiento capaz de buscarse a sí mismo.

Para Rosales, a la Décima musa hay que leerla más allá de sus palabras, alejarse de las interpretaciones superficiales y pensarla con todo el contexto histórico en que se desenvolvió, en esa etapa donde se mostró como una mujer desafiante ante las restricciones sociales que aquejaban al sexo femenino. Sor Juana escribe cómo el mundo estaba al favor del hombre y lo injusto de esta situaci´´on.

"Ella tiene un liderazgo, se quiera aceptar o no. Se discute que se le pueda considerar feminista porque no era consciente del feminismo. Pero obviamente no puede ser consciente porque el feminismo aparece a finales del siglo XIX, cuando el marxismo se preocupa por equilibrar a la humanidad y darle el mismo lugar que al hombre".

Saúl Rosales cumple hoy 80 años de vida en medio de una crisis social y sanitaria que ha puesto en jaque al mundo. Como buen escritor, el lagunero no es indiferente al tiempo donde habita y reflexiona sobre el coronavirus y su postura ante la situación:

"El destino de cada quien está en la atmósfera. Si la respiras en cierto momento, tu destino va a tener un cambio muy radical. No dejo de pronto de tener algún temor, pero es fugaz y no es intenso. Pero sí, es una reconsideración de las posibilidades que la pandemia presenta, de la aparición imprevista de una situación no deseable".

Rosales vivirá de forma mesurada su llegada a las ocho décadas. Indica que su rutina será la misa de otros días. Llegar a este momento de la vida le resulta inesperado, pues confiesa ser de pensamiento fatalista y estar inmerso en el existencialismo.

"Me siento con derecho a vivir, pero también con derecho a ser pesimista. Llego a mis ochenta años con este espíritu un tanto pesimista, que no deja de encontrar un gran estímulo en la ideología revolucionaria".