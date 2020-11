Príncipe Guillermo se habría contagiado de COVID-19 en el mes de abril

El príncipe Guillermo de Inglaterra se contagió en abril de coronavirus, revelaron hoy medios británicos.

Su enfermedad se produjo días después de que se informara del contagio de su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono, el 23 de marzo.

De acuerdo con "The Sun", que fue el primer medio en reportar la noticia, Guillermo no reveló su enfermedad para no causar pánico, dado que ya se habían contagiado su padre y el primer ministro Boris Johnson, quien fue hospitalizado. La cadena británica "BBC" confirmó el contagio.

El duque fue atendido y puesto en cuarentena en la residencia familiar de Anmer Hall, en Norfolk.

Una fuente informó a "The Sun" que el virus atacó con fuerza al príncipe Guillermo, quien sufrió dificultades para respirar. Aun así, durante ese mes de abril él siguió trabajando.

El príncipe Carlos dijo que había tenido suerte porque no sufrió mucho con el virus. Sin embargo, en su momento, el príncipe Guillermo, de 38 años, señaló que había estado preocupado por su padre, de 71 años.

"Ha tenido muchas infecciones torácicas, catarros y otros problemas de ese tipo a lo largo de los años y yo me dije que si alguien debía derrotar (al virus) debía ser él", aseguró Guillermo en abril.