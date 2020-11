Anuncia Aispuro posible cierre de negocios si la tendencia de contagios sigue al alza

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, advirtió que de seguir la tendencia de los contagios por COVID-19 como va en la actualidad nuevamente habrá cierre de negocios. Pidió a los ciudadanos colaborar para contribuir a evitarlo y resguardarse mientras tanto el mayor tiempo posible.

"Les hago un llamado para resguardarnos el mayor tiempo posible porque de continuar la tendencia en los próximos días pasaremos a semáforo rojo, lo que nos llevaría de nueva cuenta al confinamiento y al cierre de negocios no esenciales. Esto es serio, es tiempo de atender las medidas de protección. Nuestro personal de salud está luchando arduamente, estamos abriendo más camas, contratando más personal, pero no será suficiente si no se cuidan. Disminuyamos la movilidad, protejamos nuestra vida y la de nuestros seres queridos", anunció el Gobernador a través de sus redes sociales.

Mencionó que en Durango se ha incrementado de manera preocupante el número de contagios de Covid-19 y que el mundo vive una segunda ola de contagios que ha llevado a todas las personas a adoptar nuevas medidas puesto que Durango no ha quedado exento de esta realidad.