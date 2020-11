Chiquis Rivera responde críticas sobre su físico con disfraz de Miss Peggy

A manera de respuesta a los 'haters', Chiquis Rivera decidió transformarse en 'Miss Peggy' para celebrar este día de Halloween.

"Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas como a mi me ha pasado muchas veces, por su físico! Hoy soy la súper power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza!!! Happy Halloween GRACIAS A TODAS LAS MUJERES QUE ME DAN FUERZA PARA SEGUIR DE PIE!!!", escribió en el pie de imagen.

Además, compartió un sensual video donde camina con su entallado vestido plateado, su saco rosa, melena rubia y un pequeño peluche de la 'Rana René' en su otra mano.

Aunque decenas de seguidores aplaudieron su manera de 'burlarse' de las ofensas, también hubo quienes arremetieron con más comentarios negativos, siendo contestado por fans de ella.

En las últimas semanas la hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera, ha estado envuelta en 'escándalo' por su separación del cantante Larry Ramos y su nueva relación con el empresario Mr. Tempo.