Voz del Dihablo

¡Qué payasada! Leo el título y entro en disyuntiva: ¿reír o llorar? Bueno, llorar es para los que tienen motivo, pero… ¿es neta que

Facebook censura a Burzum por considerarlo “peligroso”? No puede ser, debe ser una broma.

En el año 2020, el año de los gemelos, de la pandemia, quizá el más apocalíptico que nos ha tocado vivir a los que aún estamos vivos, y esta red social (en particular) se pone sensible. Ok, sabemos que Varg Vikernes no es precisamente un modelo a seguir, ni siquiera es alguien que yo admire profundamente, ni un disquito ni nada de sus proyectos, pero ¿de eso a vetarlo? Es decir, si se tratara de borrar los “malos ejemplos”, ¿cuántos quedarían de pie?

El músico noruego es asesino confeso de un colega y examigo suyo, ya pagó por eso, según las leyes de su país. El vato sigue vivo, respirando, ¿qué se supone que debería hacer? ¿Desaparecer? Corrió a refugiarse a un bosque noruego (Norwegian Wood, Sr. Murakami- Lennon) y ni así. En un panorama distópico, ¿se trata de borrar personas en vida? Los mitos toman forma.

Ya pasó recientemente en México, querer “cancelar” a Molotov por un trabajo de hace más de 20 años, ¿Dónde jugarán las niñas?

Parece que la ‘crystal generation’ (pa’ variarle al término) anda muy activa y “desquehacerada”.

Y es ahora dónde recurro al discurso narrativo de Marco Antonio, siempre aplicable en estos casos, ¿a dónde vamos a parar?

¡Cuánta intolerancia, me cae! Pero es volver a lo mismo. Yo, no hace mucho, duré meses con la foto de Charles Manson en mi perfil de Facebook; un multihomicida famoso y nadie dijo nada. ¿Ahora se trata de limitar la libertad de expresión? ¿Qué clase de autoritarismo estamos por vivir?

Y es que en esa censura va implícito el bloqueo a cuentas y páginas que mencionen o compartan información del personaje en cuestión. Al paso que vamos, pronto 1984 (Orwell) y Un mundo feliz (Huxley) se quedarán cortos. Está de pensarse.

Digo, nadie nos obliga a formar parte de una red social, lo ideal sería liberarnos, pero cierto es que se han convertido, pese a todo, en un medio de comunicación eficaz cuando se sabe usar. Aunque si volvemos al significado de las palabras, podemos darnos cuenta que hemos caído en la trampa, hemos caído en la red.

No estamos aquí para defender a Lord Vikernes, el “Quemaiglesias”, sino para defender el libre albedrío que el mismo Yisus pregonó. ¿Cómo haremos entonces para referirnos a sucesos históricos que involucren a personajes “peligrosos”? ¿Tendremos que esperar a que mueran para que dejen de ser “innombrables”? Que alguien me explique, por favor. Vikernes ni siquiera se ve tan “malo” según la película de reciente producción.

En ese mundo de intolerancia, bajo el cobijo de la apatía, vivimos y vemos como halo de esperanza el nacimiento de nuevas obras de bandas que parecían muertas.

AC/DC está por presentar Power Up, el décimoseptimo larga duración de la banda icónica australiana. ¿Y qué creen? Suena a lo mismo “de siempre”, bendito sea el Señor; no esperábamos ni pedíamos más.

A la fecha, dos sencillos ha sido lanzado un sencillo y el tráiler de otro, para irnos “metiendo” el disco a la cabeza: Shot in the Dark y Demon Fire, respectivamente. El disco verá el aire fresco el 13 de noviembre, pero ya se pueden ir haciendo los pedidos, previo pago bancario. Por las mismas andan Sodom, Dark Tranquillity (también con dos singles en las plataformas digitales ya), Carcass con el EP Despicable y la portentosa maquinaria que supone Iron Maiden, quienes el 20 de noviembre gritarán ¡Que viva México! ¿Ya tienen su guardadito? ¿O pertenecen a la nueva generación del ‘streaming’ y lo digital? Como sea, son

buenas noticias.

Por estos días, recordamos a nuestros muertos, quienes “se nos adelantaron en el camino”, quienes “pasaron a mejor vida”; brindemos por ellos, que pronto les haremos compañía. Por mientras, hay que cuidarnos. Tápense la boca y quédense en casa, que también hay mucho que hacer. Los 'streamings’ de Incantation y Halcón 7 ya están en la red del México Metal Fest., son los más recientes, si no me equivoco. Disfruten de sus bonitas colecciones, que seguramente han de tener.

Por cierto, hablando del mejor festival dedicado al metal en el país, la más reciente adición al cartel de la sexta edición, a celebrarse el 29 de octubre de 2021, es un verdadero lujo: Grim Reaper. Quienes hemos tenido chance de verlos sobre un escenario, sabemos de lo que se trata y, estoy seguro, podemos recomendar el show. Que el tiempo pase y que la vida nos alcance, ¡salud!

