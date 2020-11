Recibe Bronco el Golden Play Button

Los integrantes del grupo Bronco fueron sorprendidos al recibir el Golden Play Button por rebasar el millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube.

Dicha plataforma de videos otorga el botón de reproducción de oro como recompensa a quienes cuenten con un canal verificado y en base a la cantidad de suscriptores.

A la fecha, Bronco rebasa el billón de reproducciones de todos los videos que transmiten a través de su cuenta oficial.

Además de los videos de sus canciones, Bronco se ha destacado por crear contenido donde comparten con sus seguidores todo lo que viven en sus giras de promoción y trabajo.

Durante esta pandemia Lupe Esparza nos muestra a través del canal de YouTube Amigos de Bronco, una serie de charlas que ha grabado con amigos del medio artístico. El Golden Play Button es un acierto más a la carrera de Bronco que está por cumplir 40 años de trayectoria musical.

La Comarca Lagunera ha formado parte de la historia de muchos artistas y eso lo saben bien los integrantes de Bronco, así que cuando termine la contingencia esperan regresar lo más pronto posible para cantar en esta ciudad sus éxitos.

"Con Torreón hemos escrito historias muy importantes, de esas que no se olvidan. Recuerdo una vez que nos presentamos allá, muchas personas se quedaron fuera del show y tumbaron una barda con tal de entrar", comentó Lupe Esparza en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón. Para Lupe Esparza, Bronco no debe vivir del pasado. Tiene que renovarse ya que, según manifestó, no se puede vivir de glorias antiguas.

"Las historias, como la de Bronco, ha sido fantástica, pero no deja de ser historia, es la luz que ilumina el camino de nuestra actualidad. Nuestro camino a seguir es estar siempre avanzando y no permanecer en lo que hicimos con anterioridad". José Adán comentó que para inicios de 2021 lanzarán una nueva producción discográfica con la que esperan continuar en el gusto de sus seguidores.

"Ya estamos trabajando en ello. Ya hay una selección de canciones. Nos están ayudando compositores jóvenes que le cantan de una manera diferente el amor como Espinoza Paz y Horacio Palencia. También tenemos rolas de mi padre", contó animado.