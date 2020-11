SU SALUD BUCAL

DÍA DE MUERTOS

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, los guarda y los inmortaliza en nuestro recuerdo. François Mauriat.

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre, y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Santos, La Unesco ha declarado la festividad como Patrimonio. El culto a la muerte se ha practica desde 1800 A.C.El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia, sabemos que es cierto que habremos de morir y no sabemos cuándo y cómo. Pero mientras esta llega, vivimos, con planes prestablecidos, estudiar, trabajar, formar una familia, ser felices, a pesar de la vida acelerada, ocupando el tiempo con responsabilidades y con cosas materiales. No sabemos cuánto tiempo nos dieron, es tan hermosa la vida, tan importante el dejar huella en tus seres que te rodean, que lo recomendable es cerrar ciclos abiertos a través del perdón y el amor, con el paso de la vida alcanzamos madurez, y esta nos debe de llevar a elevar nuestras virtudes, no acrecentar nuestros defectos, y estar siempre listo a nuestro último día. Debemos empezar por aceptar la muerte como una gran maestra que continuamente nos susurra al oído: "Carpe diem", es decir, vive la vida en el aquí y ahora, sin dejar situaciones inconclusas, pues no sabemos que llegará primero, si la muerte o el próximo día. No conocemos el tiempo que nos dieron, con esta pandemia que acecha, tristemente nos sorprende la muerte, dicen que la raya es la raya, y si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, pero la realidad es que se debe de tener muchísimos cuidados, con las amenazas de los virus, así como el dengue. La situación actual, lo triste, es por causas de las medidas sanitarias, el duelo de la partida de nuestros seres queridos, está siendo diferente, no se puede acompañar al difunto, a la familia. Es muy importante tener apoyo psicológico para ayudar a este proceso de duelo traumático. El duelo no es un estado patológico, sino una etapa natural de la vida. Aceptar el fallecimiento de un ser querido nunca es tarea fácil, pero en una situación excepcional como la de la pandemia de COVID-19 existen factores que convierten la muerte en un acontecimiento aún más trágico. Algunos investigadores consideran que las últimas pandemias, como la del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o la del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), generaron un impacto psicológico equiparable al de otras catástrofes, como ataques terroristas o terremotos.

La vida es corta, se va en un abrir y cerrar de ojos, y ya son muchos los queridos pacientes, familiares y amigos que se han ido. Es dolorosa su partida, duele, físicamente, se siente en el pecho, no podemos quitárnoslos del pensamiento, Ellos perduran en la memoria de los vivos.

El tiempo vuela, y tenemos que entender que, así como se adelantaron seguiremos esos pasos, Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando,

Rabindranath Tagore.