Ivonne Montero dice que fue estafada por un amigo

Ivonne Montero reveló que fue estafada y engañada por un amigo a quien le prestó su casa en Cancún, Quintana Roo, y cuando llegó para habitarla, el inmueble estaba en malas condiciones.

Montero señaló a su amigo Rodrigo Mora como culpable de dicha situación, ya que le dejó encargado su patrimonio antes de mudarse a vivir allá con su hija.

Montero declaró que se siente traicionada y estafada, ya que quien decía ser su amigo le pagaba una renta de muy bajo costo. Todo esto sucedió cuando se encontraba sin empleo, por lo que no pudo ocultar su molestia.

"Ahora lo he buscado y no me quiere pagar las rentas que me debe... Mi hogar quedó destruido por tantas fiestas que hacía", comentó la actriz.

Afirmó que demandará a su amigo y que ella reparará su hogar que tenía muebles nuevos.