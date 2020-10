Urgen a detener las actividades en el estado

Vladimir Martínez, especialista en Epidemias y Manejo Sanitario, se pronunció a favor de parar actividades en el Estado, por lo menos durante 15 días, como medida efectiva para contrarrestar el Covid-19.

En el marco del Foro Económico "Claves para el crecimiento de Durango", manifestó que la propuesta de parar, no es ocurrencia suya, sino una medida que está funcionando en otros países.

"Hay que parar el estado de una manera organizada, planeada y teniendo en cuenta los aspectos sanitarios y económicos", manifestó.

Ante los indicadores epidemiológicos en Durango que se mantienen en aumento, se hizo el llamado a confinarme de manera responsable.

"Si les interesa que sus familiares vivan, debemos suspender actividades de manera organizada, por lo que convocamos a la ciudadanía a frenar la movilidad", expuso.

Durango es uno de los estados con mayor movilidad, pero también es de los que tiene mayor ocupación hospitalaria, con una deficiencia en camas y médicos.

"Si eso no le interesa y no le mueve el corazón a las personas, no se que vaya a pasar, pues cuando se habla de toque de queda, no es una ocurrencia, sino una reacción de supervivencia y selección natural", declaró.

Hay estados que ya han implementado medidas drásticas para frenar la ola de contagios del virus, basta con una poca de disposición política para hacer algo más.

"Yo convoco a los representantes de los partidos políticos a que nos sentemos y platiquemos sobre lo que queremos para el estado", dijo.