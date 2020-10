Sigue polémica por cuenta de Gómez Palacio

El síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, dijo ayer que el auditor estatal o es palero o es incompetente. Además, envío un mensaje a través de sus redes sociales donde pone en tela de juicio la actuación de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.(EASE).

En la publicación, específicamente habló del auditor superior, Francisco Javier Guevara, con respecto a la revisión de la Cuenta Pública de Gómez Palacio del 2019 debido a que hacen observaciones por más de 47 millones de pesos mientras que "se le pasó" revisar los señalamientos por 500 millones de pesos.

"Son 500 millones de pesos que el auditor superior del Estado no observó, no pudo observar estos aspectos cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya traía el tema y cuando la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió procedimientos contra exfuncionarios y cuando incluso ya hay órdenes de aprehensión que el propio fiscal anticorrupción confirmó, y al auditor se le pasó el dato, entonces o es palero o es incompetente para el puesto y las dos cosas son graves", dijo el síndico.

Ante los señalamientos hechos por priistas, dijo que lo que buscan es hacer una cortina de humo.

"Con el mismo dedo de frente que tienen quieren tapar el sol", dijo Castañeda, quién a través de su cuenta de Facebook hizo precisiones referentes al rechazo de la Cuenta Pública 2019 por parte del Congreso del Estado.

También explicó que en septiembre del año pasado (cuando inició la actual administración municipal) analizaron los estados financieros y encontraron que la pasada administración les dejó en caja solo 27 millones de pesos.

"Teníamos deudas a corto plazo por 98 millones de pesos, lo que nos dejaba con un déficit de 71 millones que no teníamos en ese momento, pero aparte de ello nos topamos con la grave noticia de que la administración anterior se gastó 22 millones del ahorro de los trabajadores, que es un tema que no se debe tocar y no se puede tocar, porque es dinero que le retiene al trabajador y dispusieron de él y habían dispuesto también de 21.5 millones de aguinaldos y se llevaron también 10.5 millones del pago del ISSSTE, una situación sumamente grave porque dejaron en la incertidumbre médica a los trabajadores de este Ayuntamiento y también se llevaron hasta los bonos de Famsa por un monto de 1.3 millones y dejaron un pendiente de adeudo de 1.2 mdp con el Sindicato. En suma se gastaron, o mal utilizaron, 57 millones de pesos de manera ilegal, aunados a los 71 millones de de pesos que nos dejaron de déficit", dijo el síndico.

Castañeda explicó que de dicha situación derivan acciones la actual administración de Marina Vitela tuvo que resolver de inmediato y que en ese caso sí observa la EASE, específicamente habló de los 32 millones que fueron utilizados en parte resolver las urgencias del desorden financiero con el que asegura que se encontraron y que ahora pide el auditor solventar, lo cual aseguró que ya realizan, pues cuentan con lo necesario para cumplir con el requerimiento.