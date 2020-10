León será un buen parámetro: Almada

- Santos Laguna visita el próximo lunes al León, el mejor equipo del Clausura 2020 en la Liga MX.

Así lo dicen los números y su posición en la tabla general, lo cual reafirmó el estratega de los Guerreros, el uruguayo Guillermo Almada.

"Es el equipo que me gusta, que desempeña un mejor futbol y tiene una gran continuidad con sus futbolistas, prácticamente no ha tenido bajas de torneos anteriores, tienen el mismo entrenador y la misma base de jugadores desde hace dos o tres temporadas", indicó el timonel albiverdes, mediante la conferencia de prensa virtual la tarde del viernes, previo al interescuadras en el TSM.

Agregó que a todo eso, se le suma que consiguieron para la actual campaña, un par de refuerzos muy buenos que ha potencializado el equipo "no me cabe ninguna duda, que por el desempeño que ha mostrado en la cancha, es el mejor equipo".

Lo que dejó en claro el charrúa, es que los laguneros a diferencia de los guanajuatenses, cuentan con diferentes variantes por las circunstancias que ya se conocen, como bajas por lesión y positivos por COVID-19.

"Creo que será un partido atractivo, nosotros vamos a intentar salir a buscar, porque es parte de nuestro ADN, de lo que fomentamos permanentemente a los futbolistas" enfatizó.

Y es que adelantó que en el Bajío, tratarán de desplegar su futbol cuando tengan el balón, pero cuando no, obstruirán y bloquearán todas las cosas buenas que haga el rival.

"Estamos con mucha confianza en las cosas que hacemos y queremos mejorar ante un rival de esta categoría, para obviamente tener éxito el lunes, será un partido atractivo para aquellos que lo vean y ojalá que nos podamos traer un triunfo, porque si lo queremos hacer, hay que demostrarlo en la cancha, no con palabras, sino con hechos, así que debemos de tener una buena actuación" manifestó.

Almada por otro lado, indicó que para Santos Laguna es una buena medida enfrentar a León en este momento del campeonato, ya que han tenido continuidad en los entrenamientos sin perder a ninguno de sus elementos, a pesar que están diario a la expectativa de lo que sucederá con lesionados y contagiados.

"Seguramente será un buen parámetro para nosotros, estamos en un mejor momento que al inicio o a la mitad del torneo, hay unidad y fortalecimiento, así como una continuidad que hemos retomado. Siempre para nosotros, enfrentar a los mejores debe ser un gran aliciente, más allá de la posición que tenemos o bien ganarle a un equipo de mucha jerarquía, que desde hace mucho tiempo vienen jugando juntos".

Ante la alza por rebrotes de casos de coronavirus, el técnico santista dijo que la parte médica del club lo ha manejado bien y lo ha hecho muy estricto, dónde día con día, los futbolistas realizan todos los protocolos necesarios, como sanitizar todos los lugares que visitan, se desinfectan, usan gel para las manos y hasta utilizan tapabocas en algunos trabajos en las canchas.

"También en los traslados tenemos las medidas normativas que implica la seguridad, la hemos mantenido y tratado de sostener, lo que pasa es que esto es muy difícil, hay muchos contagios, no solamente aquí sino en todos lados, pero siempre hemos mantenido los cuidados, las medidas de seguridad las hemos mantenido, sostenido y profundizado".

Pero ni el cuerpo técnico ni el personal que está al pendiente del equipo, baja la guardia, conscientes que desde hace meses se adaptan a una nueva normalidad, en cuanto a cuidados y prevención se refiere.

"En esta nueva contingencia que vivimos diariamente, siempre estamos con el corazón en la boca, primero de que no se enferme nadie, porque esto pega a toda la sociedad, tanto de los que hacen deporte y los que no, queremos que todos estén bien y después, porque nos debilita deportivamente y ya nos ha pasado, por eso estamos a la expectativa de no perder a ningún jugador, de acuerdo a los resultados".

Almada lamentó la baja de Ulises Rivas Gilio, a quien lamentablemente perderá por varios meses, pero no especificó la lesión, pero todo indica que será o ya fue intervenido quirúrgicamente.

"Ulises está fuera del torneo, no soy quien para decirlo, ya que eso le toca al club" expresó, al mismo tiempo de agregar que fue un problema más grave del que habían detectado en primera instancia "inclusive no lo vamos a tener en los primeros meses del próximo campeonato".

En cuanto a Diego Valdés, el timonel dijo que el chileno está mejor, por lo que van a esperar a ver si puede hacer futbol, luego de que perdió muchos días y tiene que recuperar su forma.

"Cuando un jugador está más de 20 días apartado de los entrenamientos, debe primero salir de su lesión y después recuperar su forma y estado" acotó.

En el caso de su paisano Octavio Rivero, dijo que viene mejorando paulatinamente, pero todo poco a poco, en una campaña muy complicada "estamos deseando que este año termine por todo lo que nos ha sucedido, aparte de la pandemia, porque todas estas lesiones son bastante graves, porque afectan a los jugadores y nos debilita deportivamente".