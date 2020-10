Regidora ve irregularidad en cuenta pública

Por considerar que hay irregularidades se presentó un recurso de inconformidad del dictamen que emitió la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, del Cabildo de Matamoros, el cual corresponde al tercer trimestre del año.

Fue la regidora Evangelina Chávez Rodríguez, quien presentó dicha inconformidad ya que las cuentas no están legalmente sustentadas, además hay un aumento considerable en la nómina municipal.

En el documento que pidió al regidor Joel Herrara le ayudara a leer, se especificó que el dictamen que comprende los meses julio a septiembre, únicamente cita artículos del Código Municipal y del Reglamento Interior del Ayuntamiento, lo cual deja una incertidumbre legal dado que al someterlo a análisis, discusión y aprobación, no cuenta con un detalle financiero, pues no aparece el deposito al bando los más de 3 millones de pesos del concepto de Fondo de Infraestructura, por lo tanto de ser aprobado se estaría incurriendo en un acto que amerite observación de las autoridades competentes, por validar un dictamen o un cuadernillo financiero que no contiene la certeza financiera y jurídica.

Además la Tesorería registra un "desahorro" de 7 millones 777 mil 526, que contrasta con el saldo a favor de 9 millones de pesos 817 mil 122 del trimestre enero a marzo y los 6 millones 697 mil 205 de abril a junio.

"Es evidente el mal manejo financiero y la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera y la falta de transparencia en los recursos y si éste queda probado con este tipo de inconsistencias y sin haber un análisis detallado del porque el quebranto de las arcas municipales podemos ser observados por la Auditoría Superior del Estado, el Congreso del Estado o en su caso un delito por omisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por los señalamientos y observaciones fundadas y motivados. En este acto presento el recurso de inconformidad, como acto reclamado a que no se presente en el orden del día para su análisis y aprobación".

Evangelina también presentó un oficio en donde detalla el comportamiento de la nómina, ya que en el primer trimestre se gastó poco más de 33, en el segundo se pagaron más de 34 millones 817 mil y en el tercer trimestre se elevó a 37, 620 mil; es decir a la fecha se gastan 4 millones 240 mil más.

"Me preocupa porque de nómina acumulada de enero a septiembre ya se ha pagado 106 millones 559 mil 110, pero falta el cuarto trimestre que, tomando en cuenta el sueldo más el aguinaldo, al final se estaría pagando 157 millones 443 mil 845 pesos, pero lo presupuestado para este año, según la última modificación que se hizo al Presupuesto de Egresos quedó de 139 millones 975 mil 123 pesos; es decir alcalde, tesorero y síndico la nómina se estaría excediendo de lo presupuestado y autorizado en más de 17 millones 468 mil 610, fue por eso que de manera responsable nosotros como ediles, hemos modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos, del ejercicio 2020, por el tema de la afectación de los recursos por la pandemia del COVID y está más que claro que no se está ejerciendo el gasto de la nómina de acuerdo a lo presupuestado, no se está teniendo una disciplina financiera por parte de nuevo tesorero".