NFL insta a jugadores a utilizar cubrebocas

La NFL recomendó que los jugadores que estén en la banca y no participen en un partido o que estén a punto de entrar al campo porten mascarillas de protección.

En un memo, el consejo de administración de la liga sugirió también que los 32 equipos incrementen el distanciamiento social en la línea de banda, mientras que la NFL considera expandir el área de banca.

Aunque la NFL no llegó a ordenar que los deportistas porten cubrebocas cuando no estén en el terreno de juego, "alentó firmemente" a todos los jugadores en activo en la línea de banda y que no estén por entrar a jugar, para que porten una mascarilla mientras están de pie en la banda o sentados en la banca.

"Un jugador portando una máscara mientras está en contacto directo tiene una reducida probabilidad de ser designado un 'contacto de alto riesgo' tras ser expuesto a una persona que dio positivo por COVID", dice el memo.

Aunque la NFL ha considerado extender la banca en la línea de banda, los equipo podrían considerar modificaciones por su cuenta.