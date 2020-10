Niega Cabildo 'acceso' a Inungaray

En la sesión de Cabildo celebrada este viernes, otra vez se rechazó la reincorporación al cargo de la regidora con licencia, del municipio de Matamoros Lizeth Inungaray González.

Además el regidor José Luis Montes Jasso acusó al oficial mayor del Congreso del Estado; Gerardo Blanco de extralimitarse en sus funciones, toda vez que envió un oficio al despacho del alcalde Horacio Piña, mismo que también envió a la regidora con licencia entregó a cada uno de los ediles, en donde explica que su regreso es facultad del Cabildo, lo cual se dijo dicho oficio está dirigido a una persona en particular, en este caso a Lizeth y no al órgano municipal colegiado.

Además se especifica que el oficio fue recibido en la correspondencia del Congreso y se integraría a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis, por lo que se insistió que se debe esperar que le notifiquen al Cabildo.

Fue la regidora Evangelina Chávez quien expuso el punto de acuerdo y agregó que mientras en otros municipios de la región los regidores que solicitaron licencia al cargo para contender en el proceso electoral ya se incorporado sin ningún problema y al no hacerlo en el Cabildo de Matamoros se violentaban los derechos de la regidora y pidió al secretario del Ayuntamiento salvador Vega que diera lectura al oficio enviado por el oficial mayor del Congreso.

Luego Montes Jasso leyó un manifiesto en donde indica que en el oficio, enviado por el oficial mayor del Congreso del Estado; Gerardo Blanco Guerra de la reintegración de Lizeth, no es vinculado al Cabildo; "Es un punto de vista jurídico particular y no obliga al Cabildo a cumplirlo, además se está extralimitado en sus funciones, pues sólo debe admitir y turnar los oficios a las comisiones del Congresos como lo refiere Incluso el mismo en este mismo oficio".

Luego Evangelina Chávez pidió la palabra y sugirió que la reinstalación de su compañera se sometiera a votación, ya que ella tenía facultades para hacerlo, además de que no entendía por qué trataban de darle "largas" al asunto a lo que el secretario Salvador Vega le contestó que someterlo a votación era equivocado ya que se dejaría sin efecto el acuerdo tomado en la sesión de Cabildo anterior, en donde dijo se determinó enviar los oficios al Congreso.

Después de varias intervenciones a favor y en contra, finalmente sometió a votación; seis ediles a favor, siete en contra y dos abstenciones, por lo que se aplazó el regreso de Lizeth Inungaray.