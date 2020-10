BTS lanzará canción

La banda surcoreana BTS anunció ayer que el tema Life Goes On será el primer corte que sus seguidores puedan escuchar de BE, su esperado nuevo álbum, que verá la luz el 20 de noviembre.

Será el quinto disco de estudio para estos superventas del K-Pop, que en 2020 ya alcanzaron el número 1 en 20 países (incluidos EU y España) con su anterior trabajo, Map Of The Soul: 7, del que se despacharon más de 4 millones de copias en todo el mundo. Está previsto que BTS estrene el tema en la gala de los American Music Awards, que tendrán lugar el 22 de noviembre y que será retransmitida en EU por la cadena ABC. El trabajo de composición de BE arrancó antes de lo esperado, al posponerse a causa de la pandemia la larga gira que debía llevarles por todo el mundo.