Se retiran regidores del PRI en Madero

Regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Cabildo de Francisco I. Madero se retiraron de la reunión, al negarle al regidor Pablo Navarro Hernández que se integrara ala sesión, tras la inhabilitación de sus funciones.

El desencuentro ocurrió la tarde de este jueves, pues se llevaron a cabo tres sesiones de Cabildo y al iniciar la primera se presentó el también extesorero acompañado del notario Omar Rosas, cuestionando el por qué no se le entregó citatorio para asistir a las reuniones, a lo que el alcalde Jonathan Ávalos contestó que no había sido convocado debido al procedimiento interpuesto por la Auditoría Superior del Estado, que derivó en su inhabilitación como funcionario público.

Navarro Hernández reprochó la medida ya que dijo él inició un proceso en el Tribunal de Justicia del Estado y en tanto no se tenga una resolución, no pueden dejarlo fuera del Cabildo, sin embargo el alcalde insistió en la inhabilitación y hasta que el Tribunal resuelva a su favor, podía reintegrase al puesto, mientras tanto no tenía ni voz ni voto en el órgano municipal.

La regidora priista Crecencia Cruz Yañez, cuestionó el por qué no le permitían defenderse, a lo que el contralor Armando de León Solís le dijo que en su momento lo citaron y le dieron esa oportunidad y no hubo respuesta.

Entonces el extesorero y también presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, dijo que si le indicaban que no podía estar en la sesión, se retiraría y el alcalde le contestó que no, por lo que se fue, lo que originó la inconformidad de sus cuatro compañeros de partido, quienes molestos se retiraron también.

Por su parte el contralor Armando de León Solís, explicó al pleno el procedimiento que se desarrolló y que culminó con la inhabilitación de Pablo Navarro Hernández por parte de la Auditoría Superior del Estado, por 6 años para desempeñar cargos o comisiones en el sector público.

Detalló que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas auditó la cuenta pública del primer semestre de 2017, cuando Navarro era tesorero municipal y encontró irregularidades.

En las investigaciones se determinó que la Tesorería Municipal pagó facturas de medicamento por 3.3 millones de pesos a un mismo proveedor, las cuales dijo eran facturas de medicina dada a personal de Presidencia Municipal: "Todos recibían el mismo medicamento; una factura por 178 mil pesos, otra por 240 mil pesos; o sea, facturas muy elevadas y que eran pagadas al día siguiente de su recepción en Tesorería".

Además la firma de los beneficiarios no coincidía en la receta y en la credencial de elector y fueron pagadas con claves asignadas a personas de Finanzas que ya no laboraban en Presidencia y la dirección que dio el proveedor era de un local abandonado.

Mencionó que Navarro Hernández fue citado por la Contraloría para que aclarara las inconsistencias el 22 de enero y 10 de febrero de este año y no se presentó. Se envió los resultados de las investigaciones a la Secretaría de Fiscalización y el 27 de febrero emitió la resolución de la inhabilitación en base al dictamen de dicha Secretaría, la cual se entrega a Navarro Hernández por escrito y firma de recibido pero con una firma distinta a la de su credencial de elector. El oficio se entregó a la Auditoría Superior del Estado, al Congreso del Estado y al Tribunal de Justicia y el pasado 5 de marzo se recibe en la Contraloría la constancia de inhabilitación.