'COBRITA' VA POR EL TÍTULO

- La púgil lagunera Yulihan "Cobrita" Luna, buscará volver a proclamarse campeona mundial de boxeo, cuando rete por la noche en la Oasis Arena Cancún, a la capitalina Mariana "Barby" Juárez.

Ambas superaron sin problema alguno el duro escollo que representa la báscula, durante la ceremonia de pesaje celebrada ayer en el mismo complejo hotelero del Caribe Mexicano, que abrirá para la velada, parcialmente sus puertas, para que con todas las medidas de salud, puedan disfrutar de una espectacular función de box profesional.

Luna dio un registro oficial de 52 kilos con 800 gramos, mientras que Juárez lo hizo de igual manera, para que las dos recibieran luz verde para contender por el título gallo Femenil del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), en poder de la oriunda de la Ciudad de México, que realiza su décima defensa.

El oaxaqueño Florentino López estará sobre el cuadrilátero como réferi de la batalla. Los jueces designados son el oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche, Óscar Calderón; el de Valladolid, Yucatán, Gamaliel Azcorra; y el cancunense Eliseo González Jr. El tomador de tiempo será Max Chávez en tanto que como campanero fungirá Jesús J. Chávez.

La "Barby" (54-9-4, 18 KO's) parte como gran favorita, debido a su experiencia con más de 60 combates en e terreno de paga. No pierde desde hace cuatro años, cuando fue derrotada por la argentina Daniela Romina Bermudez.

Por lo que respecta a la gomezpalatina Yulihan (19-3-1, 3 KO's), ya fue campeona mundial en la categoría de los Supergallos, con el cinturón avalado por la Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés), al cual renunció cuando se embarazó.

"Siempre quise ser campeona del WBC, ahora estoy en mi peso natural, tendré a mi entrenador que es mi padre Julio Luna en mi esquina, y una motivación extra, estará mi hija conmigo; nada puede salir mal", expresó la boxeadora.

Hace dos años en el mismo escenario de hoy, sucumbió por puntos ante la también capitalina Lupita Martínez, en pleito no titular en la categoría de los supermoscas.

"He sentido un apoyo inmenso de la gente no solo en mi ciudad, donde he recibido mensajes de destacados deportistas. Para mí es un sueño pelear contra Mariana Juárez, pues es una peleadora que admiro y respeto por todo lo que ha logrado, pero también sería un honor ganarle el título del mundo".

En la semifinal de la función denominada ¡Boxing is Back Home!, la soberana mundial absoluta de peso minimosca WBC, la cancunense Yesenia "Niña" Gómez (17-5-3, 6 KO's) se medirá a la aspirante juarense Mirna Sánchez (5-0-1, 2 KO's).

El nativo de Progreso, Yucatán, Manolo Alcocer, será el tercero sobre la superficie, teniendo como jueces al yucateco Mario Medina, al sinaloense Luis Bustamante y al veracruzano Óscar Rodríguez.

19 VICTORIAS tres derrotas y un empate, es la marca de la "Cobrita" Luna como profesional.