Pandemia impulsa virtualidad en UANE 

Para la Universidad Autónoma del Noreste, la llegada del Covid-19 y el aislamiento no fueron del todo malos. Utilizándolos como “pretexto”, explotaron las herramientas que ya tenían y decidieron cambiar la forma en que se estudia.

La rectora del campus Torreón, Martha Silvia Argüelles Molina, explicó el proceso de adaptación de los programas educativos al formato en línea.

Con 13 años de experiencia en la Comarca Lagunera y dos instituciones educativas a su cargo, aseguró que no han parado ni un momento de trabajar a favor de la educación local.

“Antes de la llegada de la pandemia, en UANE ya teníamos a la primera generación virtual egresada, por lo que ya contábamos con las herramientas para la educación en línea. Cuando en marzo se decretó la suspensión de clases presenciales, lo único que hicimos fue migrar algunas de las materias que no existían en las plataformas”.

“En el caso de la preparatoria en línea, se abrió hace poco más de un mes. Aquí sí tuvimos que integrar el programa educativo completo y gracias al esfuerzo de todos logramos seguir trabajando. Los maestros ya contaban con la capacitación necesaria para impartir clases en línea”.

Desde el 5 de octubre se cerró el ciclo de inscripciones 2020 en licenciaturas y maestrías en línea, sin embargo, el cierre reflejó un aumento del 1% en la cantidad de inscritos.

“No solo no perdimos alumnos, sino que al contar con la infraestructura y herramientas necesarias para una educación virtual de calidad, logramos un aumento en la plantilla. Además tenemos un programa muy fuerte de becas, donde el 92% de los estudiantes manejan alguna clase de beca de los casi 13 mil que existen en el sistema global”.

También implementaron descuentos especiales por la pandemia, al ser una asociación civil, no tienen fines de lucro y les da la flexibilidad para apoyar a los padres de familia.

El encierro y el distanciamiento social han hecho estragos en el alumnado y el rendimiento escolar no es el mismo con las clases virtuales.

“Siempre he sido una persona que habla con sinceridad, por lo que tengo que decir que sí, el rendimiento escolar se ha visto afectado, aunque no hay necesidad de alarmarse. Es bien curioso, a pesar de que las nuevas generaciones son tecnológicas, muchos jóvenes han pedido el regreso presencial a clases, no están a gusto en su casa. Esto se debe a que no siempre las condiciones son las ideales, hay familias de tres o cuatro hermanos estudiando y ambos padres laborando, entonces no pueden disponer de un lugar exclusivo para trabajar o deben compartir las herramientas con las que disponen”.

“Nosotros en UANE tenemos las herramientas, a través de las áreas de desarrollo académico, para ayudar y apoyar a los muchachos. Porque no solo les afecta en el aprendizaje, sino directamente a nivel psicológico”.

“Trabajando de la mano tanto con los alumnos como con los padres de familia, hemos ofrecido pláticas para apoyarlos, ya que nadie tiene la culpa de lo que está pasando y sin embargo, es responsabilidad de todos aprender a vivir con esta contingencia, para a futuro vencerla”.