'La Cubana', la mujer que 'pena' en Torreón

Entre el alcohol y burdeles, surge el relato de ‘La Cubana, siendo su cuna de nacimiento el mercado Alianza en una época situada en 1906.

La viruela negra comenzaba a propagarse entre los ciudadanos de Torreón, sin importar posición social o económica, ésta tocó a las puertas de una joven mujer conocida como 'La Cubana', famosa prostituta entre los hombres que buscaban satisfacer sus bajos instintos con ella.

La enfermedad consumió rápidamente a la fémina, convirtiéndose en un verdadero problema no sólo para ella, sino para la dueña del burdel donde trabajaba, pues la clientela que en el pasado la amó, ahora sólo podía mirarla con repudio ante la deplorable situación de la desdichada.

Al no encontrar una solución, la propietaria del lugar optó por decidir el destino de ‘La Cubana’, pues con ayuda de sus empleados arrojaron a la enferma, aún con vida, a un ataúd para deshacerse de ella.

A pesar de que la mujer rogó por piedad, terminó enterrada junto con otras personas que corrieron con su misma suerte, esperando a que la muerte les concediera el descanso físico.

Tiempo después, según testimonios, los servicios de un conductor fueron solicitados a las afueras de una cantina por una joven con ropas oscuras que cubrían su rostro. Ésta pidió al hombre que la llevara hasta el Panteón Municipal I.

El trayecto fue silencioso, pocas palabras se cruzaron entre ambos hasta que llegaron al destino, donde la dama con una voz casi inaudible le preguntó "¿Cuánto le debo?". El hombre le respondió que si gustaba podía esperarla para llevarla de regreso antes de cobrarle por el costo del viaje, pues la zona se encontraba casi deshabitada, lo que podía ser peligroso para la joven.

Sin embargo, el sujeto se llevó una sorpresa al escuchar la respuesta de la joven.

“No me espere, vivo aquí desde hace tiempo ¿acaso no me conoce?”

Escalofríos recorrieron el cuerpo del chofer al percatarse de la aterradora apariencia de la dama cuando el manto de tela fue removido de su rostro. Su piel demacrada y pálida, al igual que el reflejo de sus opacos ojos que reflejaban la ausencia de vida.

Reconoció su semblante y recordó aquellos rumores que corrían respecto a la mujer, pues ésta era conocida como ‘La Cubana’ o más bien, el ‘fantasma’ que quedaba de ella.

Desde entonces, han sido diversos los casos de personas que aseguran haber visto la 'presencia espectral' de la mujer, solicitando su ayuda para acudir a su lugar de descanso, el Panteón Municipal I.