Registra Coahuila 25 recontagios de COVID-19; dejan consecuencias más graves

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, afirmó que por razones que aún se desconocen, los contagios de COVID-19 que se están registrando en la entidad y la Comarca Lagunera dejan consecuencias de mayor gravedad en los pacientes, esto en comparación con la primera oleada de contagios que se tuvo meses atrás.

Durante su visita de este viernes a la ciudad de Torreón, el mandatario admitió que según los análisis médicos y sanitarios que se están realizando a nivel estatal, han detectado que las personas contagiadas del SARS-CoV-2 (COVID-19) en las últimas semanas desarrollan mayores complicaciones de salud, principalmente en el tema de daño pulmonar, dicho fenómeno está siendo revisado de parte de virólogos y otros especialistas para determinar posibles causas y anticipar tratamientos.

En ese sentido informó que incluso han aumentado los casos de “recontagio” entre pacientes recuperados, la cifra hasta la semana pasada era de 15 personas, mientras que hasta este viernes la cantidad había llegado ya a 25 en toda la entidad, entre los cuales había “una cantidad alta” de quienes desarrollaron complicaciones respiratorias.

“El virus en estos momentos nos hemos encontrado con temas de infección, es decir, quien ya tuvo COVID de nueva cuenta y más agresivo, entonces eso es lo que nos tiene ahorita preocupados… Hay 25 reinfectados en todo el estado, esa es la realidad, no tenemos más pero esas 25 reinfecciones que hemos tenido han sido en su mayoría muy agresivas y eso pues todavía están los técnicos en materia de salud, epidemiólogos, virólogos, están tratando, están viendo cuál es la incidencia que puede tener el estado en un dado momento, hace una semana teníamos únicamente 15 reinfectados, ahorita ya subió el número de gente que ya tuvo y volvió a tener, incluso casos que son de propios empleados del Gobierno del Estado, que nos consta y que estamos viendo muy de cerca”.

Riquelme Solís además aprovechó para emitir un llamado especial a la población de la Laguna para evitar tener mayores contagios, esto durante las próximas celebraciones de Halloween, Día de Muertos y de cara al cierre del año, reiteró que es precisamente en las reuniones sociales, tanto en fincas, como en domicilios particulares, donde se registra la mayor cantidad de contagios.

“Hacer un llamado a la ciudadanía, con todo respeto, que eviten en estos momentos salir, no sabemos la causa, no sabemos la razón, pero esta segunda oleada (contagios) viene mucho más fuerte, hay más personas que sufren síntomas graves que en la primera oleada, en la primera todo mundo nos decía que tenía dolor de cabeza, que no tenía olfato, que no tenía gusto y ahorita ya gente va y se hace el ‘tag’, pues ya trae los pulmones dañados y trae consecuencias mucho más graves”.