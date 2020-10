Guillotina AMLO recursos para Durango: PRD

Ni tuvimos Metrobús, ni tuvimos agua, lo único que tuvimos fue atole con el dedo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quisiéramos que nos hubiera preguntado también a mano alzada si queríamos este recorte de mil millones de pesos que afectará en casi todos los rubros a los duranguenses, mencionaron representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Durango.

Este viernes, Martín Ochoa García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD fue acompañado por el diputado local perredista, David Ramos Zepeda y por el presidente estatal del PRD, Miguel Ángel Lazalde Ramos además del secretario general del mismo partido, Cecilio Campos en una rueda de prensa donde hicieron un posicionamiento en contra de la gran afectación que tendrá el estado de Durango y los municipios de la entidad por este recorte.

"Aquí en La Laguna nada más nos vino a ofrecer agua...No dijo cuándo, no dijo como y no genera los recursos para que se lleve a cabo esta gran necesidad que se tiene pero en cambio sí se llevó los 800 millones de pesos que había para el Metrobús h la verdad es que no los hemos visto reflejados en ningún programa ni en obra pública en La Laguna", dijo Lazalde.

El diputado local David Ramos, aseveró: "Andrés Manuel López Obrador quiere guillotinar todos los programas bajo la premisa del combate a la corrupción cuando en realidad lo que él busca es tener ese recurso y que él lo maneje solamente sin rendir cuentas de manera discrecional".

El presidente estatal del PRD, Miguel Ángel Lazalde Ramos mencionó que con estas acciones el Gobierno Federal asfixia a los estados.

"Tenemos un Gobierno Federal que asfixia los estados y por ende a los municipios porque de ellos dependen de los recursos que se aplican locamente a través de los fondos que llegaban y que ahora desaparecen", dijo Lazalde.

Mencionó que con ello se deja en incertidumbre a muchas áreas, por ejemplo hoy ya no se tiene el fondo nacional para desastres "ya no tenemos recurso para mitigar se ocurre alguna situación o desastre natural en el estado", dijo.

Mencionó que tampoco se cuenta con los 33 mil millones que estaban en un fondo para salud.

"Nuestro Gobierno Federal, nuestro presidente de la República jala este recurso una manera que no sabemos cómo se va operar y cómo se va a distribuir... él solamente habla de apoyar los pobres pero no hay reglas de operación y está afectando severamente a los Estados y a los municipios pues el quitarle el dinero a la salud en este momento es un tema desastroso para los mexicanos".

Destacó que Durango no tuvo incrementos y sigue siendo marginado pues no hay presupuesto para infraestructura carretera "la carretera por ejemplo de Durango a Parral no trae ni un solo peso asignado para el próximo año, lo que va a dejar esa carretera inconclusa y la verdad no hay voluntad del presidente de la República para seguir con el tema del desarrollo en el estado y en el país", dijo Lazalde.

Los perredistas dijeron que no hay un programa para el rescate de la economía a nivel nacional y son meras aspirinas las que el presidente la República genera mientras se sigue negado a otorgar los recursos suficientes para los Estados.

Lamentaron la reducción de mil millones de pesos para Durango. "Estamos hablando que solamente para mantenimiento carretero son 500 millones de pesos menos, lo cual afecta terriblemente a la seguridad de la gente la gente", dijo Ramos.