Sam Smith emociona con el estreno de su nuevo álbum Love Goes

Sam Smith finalmente estrenó este viernes Love Goes, su tercer álbum de estudio luego de haber aplazado su lanzamiento por la pandemia y después de haberle cambiado el título To Die For.

Entre los colaboradores que han ayudado a dar forma a Love Goes se encuentran Steve Mac, quien ha trabajado con Ed Sheeran y Celine Dion, Shellback/MXM (Robyn, P!nk, Britney Spears) y el cantautor y productor Labrinth en la canción del mismo nombre que el álbum.

Love Goes https://t.co/eTCT4PUAle Mixture of emotions releasing this album. It’s such a weird time to release music but I hope this record can be your friend. It’s been mine. This is a celebration of youth and music and singing like a drama queen. I love you all eternally x pic.twitter.com/xYz5nvGEA3 — samsmith (@samsmith) October 30, 2020

La nómina de autores también incluye al equipo Stargate y el miembro de Disclosure Guy Lawrence.

De acuerdo con Universal Music, los nombres de las canciones que conforman el disco son:

Young, Diamonds, Another One, My Oasis (con la participación de Burna Boy), So Serious, Dance ('Til You Love Someone Else), For The Lover That I Lost, Breaking Hearts, Forgive Myself, Love Goes con Labrinth, Kids Again, Dancing With A Stranger, How Do You Sleep?, To Die For, I’m Ready con Demi Lovato, Promise con DJ Calvin Harris y Fire on Fire.

Sam Smith liberó a lo largo del año algunos de los temas que se enlistan como How Do You Sleep, To Die For, My Oasis junto a Burna Boy, Diamonds y Kid 's Again.

Ante el reciente lanzamiento de Love Goes, fanáticos del artista han reaccionado emocionados a través de redes sociales, pues tuvieron que esperar más de tres años para su llegada.

Yo intentado no llorar con el álbum de #samsmith pero es inevitable. pic.twitter.com/DmMN3TvteW — saramateo✨ (@Saraml5) October 30, 2020

Yo escuchando el nuevo álbum de #SamSmith pic.twitter.com/Di6deKiYkU — Enrique Mtz (@enrique_mtz_G) October 30, 2020

*AHORA MI CORAZÓN ESTÁ ROTO Y ESTOY LLORANDO EN EL PISO. Y CADA PARTE DE MI DESEA QUE PASES POR LA PUERTA,PERO NO ESTÁS AQUÍ Y NO PUEDO AMAR A NADIE MÁS.* SAM SMITH - FORGIVE MYSELF #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/SLFRj8QDOx — STREAM LOVE GOES (@idbeenateenidle) October 30, 2020

Tremenda joyita, no esperaba menos. Voy a dedicar mis días a este álbum durante mucho tiempo. #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/QYwKOKaztV — Elizabeth ☀️ (@Elizabeth42_) October 30, 2020