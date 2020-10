Cantautor lagunero Juan Carlos Esparza fallece a causa de COVID-19

La Comarca Lagunera se encuentra de luto ya que ha perdido a uno de sus grandes talentos…Juan Carlos Esparza.

El cantautor lagunero murió esta mañana a consecuencia de COVID-19, dejando un gran vacío entre sus familiares, amigos y seguidores de su música.

De acuerdo con un familiar del artista, éste se encontraba grave de coronavirus, necesitaba oxigeno. Al no pertenecer al IMSS o ISSSTE requería recursos para atenderse en un hospital privado, por lo que había una campaña para recaudar fondos y poder pagar los servicios.

Sin embargo, el propio Esparza había dado a conocer que alguien le había ayudado a sortear esta batalla económicamente, sin embargo, no logró vencer la enfermedad.

“No puedo más que agradecer amigos.. ya no es necesario... por eso baje el video... apareció uno de TANTOS ángeles que me han apoyado... y me ayudo con el tema.. un millón de gracias y bendiciones a todos no quiero abusar tampoco si no es estrictamente necesario... DIOS CON USTEDES...”(sic), había escrito Juan Carlos.

“Amigo, no sabes cómo duele saber que ya no podremos escuchar mas tu guitarra y tu voz. Un abrazo fuerte hasta el cielo. Faltaron tantas canciones. Descansa”, escribió el comunicador Gary Padilla en redes sociales.

Erika de la Peña le dedicó estas palabras: “Amigo de cantadas y desveladas, de risas y de anécdotas. Te nos adelantaste, seguro te llevas tu guitarra para alegrar el paraíso. Siempre te llevare en mi corazón y mis recuerdos. Un beso hasta el cielo. Y el abrazo de oso que siempre te mandaba recíbelo con todo mi cariño. Te vamos a extrañar. Descansa en Paz querido amigo”.