Adela Micha no quería confesar que dio positivo a COVID-19

“Siempre dije que si yo salía positivo de COVID no le iba a decir a nadie, pero justo hoy, no lo puedo creer”, dijo este jueves Adela Micha durante la transmisión de su programa La Saga.

La conductora y periodista, se encontraba de viaje en León, Guanajuato, donde se reuniría con el gobernador del estado y el actor Arturo Barba, desde el Teatro Bicentenario.

“Por protocolo me hice una prueba de COVID-19 el lunes y me salio negativa, pero por protocolo me hice una prueba el día de hoy, porque iba a ver a Arturo, por ustedes, iba a estar el gobernador también ahí, lamentablemente salí positiva”, mencionó durante el programa que finalmente se realizó por videoconferencia.

Adela Micha detalló que permanecerá en aislamiento por 14 días en un hotel de Guanajuato.