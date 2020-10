Refuerza Madero protocolos sanitarios por COVID-19

Para evitar el cierre de sus negocios, en el municipio de Francisco I. Madero los propietarios de negocios de venta de alcohol refuerzan sus protocolos sanitarios.

Hace unos días los dueños de bares, cantinas y expendios se reunieron con autoridades municipales, quienes les dieron a conocer la grave situación que prevalece con el repunte de los contagios de COVID-19, por lo que se les pidió elevar las precauciones.

"El martes tuvimos una reunión con el alcalde (Jonathán Ávalos) y nos informó de lo difícil que está la situación, con lo del repunte de los casos y bueno nosotros estamos comprometidos a extremar las precauciones para evitar el cierre de los negocios como al principio de la pandemia", dijo el representante de la Unión de Cantineros y Expendedores de Bebidas Embriagantes Filiberto Botello.

Reconoció que cuando se les convocó a la reunión, tenía temor de que era para notificarles el cierre de negocios, pero afortunadamente solo fue hacerles la recomendación a elevar las medidas de sanitarias, incluso de así considerarlo sacar de los negocios a los clientes que omitan las medidas de seguridad y de esa forma puedan seguir trabajando.

Reiteró que la indicación de las autoridades que deben tomar todas las medidas para que continúen trabajando, a fin de evitar más afectaciones económicas en el comercio, ya que es la actividad que principalmente sostiene al municipio.

El entrevistado manifestó que desde que se les permitió la reapertura de sus negocios, es poca la venta que tienen, pues reconoció que hay temor de las personas a contagiarse, además en general la situaciones económica de las familias está severamente afectada,

Incluso dijo que algunos agremiados registran alrededor del 50 por ciento de la asistencia, en comparación a temporadas anteriores, pues recordó que a partir de octubre empieza la temporada buena para todo el comercio, por las celebraciones agrarias, la llegada de paisanos y las cosechas,; situación que les ha "pegado" negativamente.

El representante de los Expendedores de Bebidas Embriagantes agregó que la baja venta ha propiciado que algunos compañeros han optado por traspasar sus negocios, pues ya no es costeable sostenerlos, pero para quienes se "aventuran" en el negocio la situación es la misma.

"Ya mucha gente ya no asiste a los negocios, la gente mayor ya casi no va y los que van son personas que no creen, son los que asisten y yo creo que así va a seguir el resto del año. A pesar de que diciembre es el mes que mejor nos va, por que para esas fechas llegan los que viven en Estados Unidos, para pasar las fiestas con sus familiares, pero como estamos viendo yo creo que este no van a venir".