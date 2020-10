Pensé en el retiro: Pablo Aguilar

cho meses después, Pablo Aguilar regresó a una titularidad con Cruz Azul en el duelo ante las Chivas en el estadio Akron, momento emotivo para la afición y el club celeste.

Pero el momento cobra mayor relevancia después de que mencionara este día que su carrera estuvo en peligro y pensó en el retiro, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, en febrero pasado.

"Me pasó, no tengo miedo de decirlo, si lo pensé (en el retiro). Es el momento en el que llegó por la edad, de joven hubiera sido distinto, pero gracias a Dios nunca había tenido otra lesión. Está fue la primera y fuerte; me pegó bastante. Uno va mejorando por los amigos y la familia", aseveró el zaguero.

La recuperación no fue fácil, la inseguridad en su pierna lo orilló a buscar apoyo en sus amigos y conocidos que ya habían pasado por esa complicada lesión en el futbolista.

"Me quedaba duda hasta que jugué en la Sub 20, porque sentía que la pierna me molestaba, no me sentía al 100. Platicando con compañeros que sufrieron lo mismo, me dijeron que era normal, me he sentido más relajado, se te va el dolor. Y me propuse que puedo volverlo a hacer (jugar)", explicó.

Cruz Azul es uno de los serios candidatos al título; actualmente son segundo de la clasificación y el zaguero paraguayo sabe que el objetivo está cada vez más cerca.

"Estando yo o no, el equipo lo va a conseguir. Se están haciendo bien las cosas, no te niego que me gustaría, nos encantaría dar esa alegría a toda esa gente, que llevamos mucho tiempo de no conseguir eso. Somos un grupo unido, fuerte y sé que muy pronto lo vamos a conseguir, si no me toca a mí le tocará a alguien más", sentenció.

Sin embargo, sabe que "si nos relajamos eso nos puede jugar en contra. Viendo en la semana como trabajan mis compañeros sé que vamos por buen camino, pero sabemos que los rivales siempre nos quieren ganar".

El sábado reciben en el Estadio Azteca a los Rayados de Antonio Mohamed, quien asegura es su papá futbolístico.

"Es mi papá en el futbol, él fue el que me recomendó al futbol mexicano y sólo tengo palabras de agradecimiento. Es un orgullo para mí y siempre que lo veo es un: gracias por todo. Una pieza importante en mi carrera", concluyó.