Estados, con escenario financiero difícil: Fitch

La disminución de recursos de la federación que enfrentarán los estados a partir del año próximo provocarán un incremento de sus deudas, estimó Fitch Ratings.

Según la calificadora, el gasto federalizado del año próximo se reducirá 5.8 por ciento, lo cual provocará que las entidades busquen financiamiento para generar inversión pública.

"Estamos esperando que las entidades, ante una posible presión de liquidez, contraten créditos de corto plazo y, para mantener sus niveles de inversión, recurran a deuda adicional", dijo el analista de Fitch Ratings, Manuel Kinto.

En videoconferencia, el especialista dijo que en 2018 el gasto federalizado fue equivalente a 34 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y en 2021 será solamente 29.7 por ciento.

"La forma en la que se está ajustando el gasto federalizado en 2021 no sólo es por gasto etiquetado por menos en convenios y subsidios, que son recursos importantes para la inversión pública. En este año se está agregando un elemento importante, que también se reducen las participaciones federales", explicó.

Sobre el enfrentamiento entre gobernadores y Andrés Manuel López Obrador acerca de supuestos adeudos de las entidades con la federación, el analista de Fitch Ratings negó que haya impuestos pendientes de pago por 70 mil millones de pesos, tal y como ha declarado el titular del ejecutivo por concepto de impuestos.

"¿Los estados le deben a la federación? En realidad, no. Hay un convenio de coordinación fiscal. Los estados reciben los recursos mediante fórmulas muy claras y así ha funcionado el marco fiscal y esperemos que así siga continuado en un futuro; en pocas palabras no hay una deuda en estricto sentido. No existe", comentó.

El experto añadió que, ante la posibilidad de que algún estado integrante de la Alianza Federalista abandone el Pacto Fiscal, la agencia haría una revaloración del perfil de riesgo crediticio de las entidades. "Es un tema que estaremos dándole seguimiento", dijo.