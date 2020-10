Denuncia Inungaray bloqueo en Cabildo de Matamoros

La regidora con licencia Lizeth Inungaray González, señaló que la razón por la que la están bloqueando para reincorporarse a sus funciones en el Cabildo de Matamoros, obedece a los señalamientos que hizo por las inconsistencias que detectó en la Cuenta Pública del mes de septiembre, la cual fue abordada en la sesión de Cabildo del martes 27 de septiembre, reunión en la que aplazaron su regreso.

Acusó a los regidores Ricardo Ramírez Esquivel, José Luis Montes Jasso, así como al secretario del Ayuntamiento Salvador Vega de actuar arbitrariamente, además de mostrar total desconocimiento del Código Municipal, pues mientras ellos aseguraron que solo el Congreso del Estado definiría que retomara sus funciones, el mismo Congreso se los refutó mediante un oficio.

Incluso dijo que en dicho oficio se les notifica que deben trascurrir 10 días hábiles, después de que ella solicite su reincorporación; plazo que se cumplió ayer 29 de octubre, por lo tanto debe regresar hoy, incluso se convocó este viernes a la una de la tarde a otra sesión de cabildo, aunque dijo que espera que "le salgan con algo".

En el oficio que envió el Congreso del Estado, de la cual el Siglo de Torreón tiene una copia, textualmente se lee: "En relación a su petición, conforme a lo señalado en el artículo 102 fracción I, segundo párrafo del numeral 14, del Código Municipal, para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de gobierno y régimen interior son los ayuntamientos quienes autorizan, por conducto del cabildo la reincorporación a sus labores de los servicios municipales que se hallen en licencia, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha que soliciten por escrito su reingreso".

"No obstante a que su solicitud no precisa de la autorización del Congreso del Estado para que surta efectos, toda vez que no es facultad de este órgano legislativo, sino de los Ayuntamientos, su petición ha sido incorporada al registro de Correspondencia y Documentación recibida, por el Congreso del Estado, en la sesión celebrada de esta misma fecha y se ha dispuesto su turno a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis correspondiente".

La regidora con licencia dijo que además hay contradicciones por parte del secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega pues días anteriores a la sesión de cabildo del martes 27 de octubre, se le envió el oficio con el orden del día y el cuadernillo del Informe Financiero de septiembre, por lo que si todavía no regresa a sus funciones ¿por qué la convocan?.

Fue justamente cuando al revisarlo se dio cuenta que las cuentas no cuadraban, por lo que minutos antes de que iniciará la reunión que presentó un oficio señalando las inconsistencias en la cuenta pública, ya que dijo hay 3 millones 051 mil 405 "perdidos" puesto que no aparecen en las cuentas bancarias del municipio, pero si están registrados en la contabilidad de la Tesorería, en el rubro de Infraestructura, además en septiembre se reporta un gasto de 22 millones 237 mil 527.89, pero agregó que no se ven reflejados en servicios públicos y de ese dinero no queda claro en qué se gastaron 9 millones de pesos.

Lizeth Inungaray dijo que el "error" llegó a tal grado que en el informe que se les entregó aparecen los más 22 millones de pesos, pero en balance que tenía el tesorero Agustín Jaime Sifuentes eran 21 millones de pesos, además detectó inconsistencias en el dictamen que hizo la Comisión de Hacienda, pues dijo no cuenta con los fundamentos o los puntos que marca el reglamento interior del municipio.