Analizan restaurantes de La Laguna suspender actividades

Serán días difíciles para las cantinas y restaurantes bar, especialmente aquellos que manejan un giro más nocturno, por lo que algunos podrían cerrar nuevamente sus puertas debido a las limitaciones en el horario, pues suspender actividades a las 23:00 horas les significaría operar con pérdidas.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Torreón, dijo que algunos agremiados comienzan a recibir clientela a partir de las 22:00 horas, por lo que el horario les permitiría apenas una hora de ganancia, de modo que analizan cerrar dos semanas y esperar una mejoría en el comportamiento de los contagios por COVID-19 en la región.

"Tenemos situaciones de algunos agremiados cuya venta empieza después de las 10 de la noche, pero será a consideración de cada uno de ellos si deciden cerrar o no. Tenemos que cruzar este fin de semana y luego ya se hará otro análisis de trabajo con el Subcomité (Técnico Regional de Salud) para ver si podemos aperturar una hora más, pero esto sería hasta la siguiente semana a la reunión", expresó.

Por su parte, Juan Pablo Uribe Barraza, presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos (Abarcca), dijo que, además de la disminución en el horario, con la oleada de casos de COVID-19 en la región, la gente se retrae y deja de salir, por lo que también habrá una afectación directa en los aforos, donde lo permitido es un 50 por ciento, pero lo más probable es que ni siquiera se alcancen estos porcentajes.

"Esperamos que en los próximos 15 días baje el índice de contagios y se nos permita operar de forma regular", comentó, "la verdad es que estamos para sumar, este tema nos afecta de manera general a todos los negocios, pero necesitamos hacer equipo con las autoridades para reducir los contagios, que no se deriva de nuestra operación, sino de las fiestas privadas".

Señaló que, de forma independiente, se ha buscado implementar protocolos más rigurosos, con la finalidad de que los establecimientos sobrevivan a la pandemia, pues se estima que arriba del 35 por ciento de los negocios del sector servicios y entretenimiento que existían antes de que iniciara la contingencia sanitaria en el país ya no volverán a abrir.

"Sí nos va a afectar bastante, económicamente no podríamos aguantar un cierre más porque todo apunta a que si no bajan los índices, van a volver a cerrarnos a todos y la verdad es que ya la economía no aguantaría. De por sí hubo muchos compañeros que ya no pudieron abrir, sería demasiado complicado un cierre más", expresó.

Uribe Barraza recordó que la semana anterior se les había restringido la operación una hora, pues cerraban a la 1 de la madrugada y esta semana se añadió una más, hasta las 23:00 horas, con lo que consideró que los negocios podrían sacar lo suficiente para pagar sueldos y resurtir los establecimientos, pero no para el pago de servicios como luz, agua o rentas.

"Eso va a salir de nuestros bolsillos, de nuestros ahorros", indicó, "enfrentamos un déficit".

Repunte de contagios

Toman medidas para prevenir más casos de COVID-19. *Ante el repunte de contagios del COVID-19 en la Comarca Lagunera, el Subcomité de Salud acordó la reducción de horarios de cierre en restaurantes, restaurantes bar y cantinas. *Se hará un análisis detallado de cada uno de los giros comerciales y sociales con el fin de determinar si podrían ordenarse nuevos cierres y restricciones. *Preocupa el aumento en contagios, hospitalizaciones y muertes por la pandemia.