León será un buen parámetro: David Andrade

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación de cara al compromiso del próximo lunes frente a los Esmeraldas del León, quienes ocupan el primer lugar de la clasificación general, donde ya nadie les dará alcance.

En una fresca mañana, los dirigidos por Guillermo Almada trabajaron ayer con intensidad, enfocados en obtener un buen resultado que les permita aspirar a recibir el partido eliminatorio del repechaje, pero sobre todo, que les otorgue confianza de cara a la fase final. Los Albiverdes proseguirán hoy con su preparación rumbo a un compromiso duro que puede ser un buen parámetro para medir los reales alcances de Santos, que ya tiene asegurado su lugar en la segunda fase del torneo Guardianes 2020, pero aspira a grandes alturas bajo el mando de Almada.

Previo a la práctica de ayer, el defensor colimense David Andrade, atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia remota, en la que afirmó que: "la fortaleza de Santos es el querer seguir trascendiendo, el querer seguir sumando puntos y creo que León van a ser un buen parámetro para saber qué tanto podemos competir con esos equipos que son buenos. Aquí lo bueno es que nunca nos damos por vencidos, Almada siempre nos ha dicho que vayamos a buscar los partidos, y creo que eso iremos a hacer a León".

"Sabemos que León es un equipo muy bueno, que es un equipo que trata bien la pelota y tiene mucho tiempo jugando juntos. Pero también sabemos que nosotros también estamos preparados para ir a buscar los partidos allá, creo que será un gran juego", adelantó el de Manzanillo. "Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos el primer objetivo que es estar en el repechaje, pero también estamos buscando seguir sumando para estar entre los primeros ocho, para poder recibir el repechaje en casa, porque sabemos que en casa somos más fuertes. Creo que León van a ser un buen parámetro", señaló.

Andrade se sumó a lo dicho por Josecarlos Van Rankin, en relación a que las estadísticas señalan a León como una plaza muy difícil para Santos, que solamente ha logrado ganar una vez en esa cancha, en toda la historia. Para "El Manza", son datos que no juegan un papel determinante al ya estar en la cancha: "el profe nos ha dicho que las estadísticas no juegan, que los que juegan somos nosotros. Él siempre nos ha dicho que vayamos a buscar los partidos, no ir a encerrarnos, así que vamos a ir a buscar el triunfo. El profe Almada siempre nos ha dicho que juguemos con confianza para poder sacar los resultados a flote".

Guillermo Almada ha sido insistente con la generación de volumen de juego por parte de su equipo, señalando que no está del todo conforme, situación que Andrade tiene presente, al igual que todo el plantel: "estamos conscientes de las cosas que dice el profe Guillermo, él mismo nos lo dice y ha sido muy claro con nosotros. En esta semana se ha trabajado en esa parte y todos estamos mentalizados en que somos un plantel muy joven, pero con mucha hambre de trascender. Ahora se le está dando la oportunidad a Santi (Muñoz) y a muchos jóvenes. En estas instancias se está viendo mucha competencia interna porque todos quieren jugar", puntualizó.

Finalmente, Andrade se dijo feliz por la oportunidad de hacerse de la titularidad con Santos, tras la partida de Gerardo Arteaga a futbol de Bélgica. El ágil defensa lateral se aferró a la chace de jugar y no está en sus planes el regresar a la banca de suplentes: "la verdad, muy contento, muy feliz, disfrutando el momento. Cuando llegué a Santos fue muy complicado, pero afortunadamente el profe Guillermo me ha dado la confianza y creo que puedo explotar cada vez más mis cualidades con el paso de los partidos".