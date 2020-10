Desaprueban cuenta pública en Ciudad Lerdo

La cuenta pública de Lerdo correspondiente al 2019 también fue rechazada según la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado "por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal desarrollada en el ejercicio fiscal del año 2019".

Por lo anterior la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) fue instruida a investigar los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el informe.

El año fue compartido, por lo cual a la administración 2016-2019 le hicieron observaciones por 5.6 millones de pesos que pudieran causar daños o perjuicios a la hacienda pública municipal, de los cuales 4.6 mdp son financieros derivados de excedentes en pago de nómina, erogaciones que no corresponden, falta de documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa y complementaria así como pagos improcedentes o en exceso, personal no localizado en su área de trabajo y bienes muebles no localizados.

En el rubro de organismos descentralizados se observan 950 mil pesos por falta de documentación comprobatoria.

En lo que corresponde a la administración municipal 2019-2022 hubo observaciones que pudieran causar daños o perjuicios a la hacienda pública municipal por 6.1 millones de pesos principalmente por falta de documentación comprobatoria, justificativa, pagos improcedentes y excedentes en pago de nómina. Destaca el rubro de obra pública donde se observan más de 4 millones de pesos por conceptos no ejecutados.

Observaciones

