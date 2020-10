Gobernador de Durango confía en recuperar recursos del Fortaseg

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, consideró que de los 109 fideicomisos que desaparecieron con la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, una gran parte de ellos son elementales para la entidad. No obstante, confía en que se pueda luchar y recuperar el presupuesto para el Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg).

"Todavía estamos en esa lucha y yo tengo fe, tengo de veras confianza en que en un tema tan sensible como la seguridad, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) no nos deje solos, no solo a los gobernadores, sino a los ayuntamientos, a los presidentes municipales, que son los que tienen el contacto más directo con la sociedad y que son los que requieren más apoyo para tener una mejor prevención", declaró el mandatario.

Con este dinero del Fortaseg los municipios adquieren, conforme a los lineamientos del programa, el equipamiento (chalecos, armas, equipos de telecomunicación) para policías, pagan capacitación y se adquieren la mayoría de las patrullas.

Son cuatro municipios de Durango los que resultan afectados directamente si no se logra el Fortaseg debido a que desde un inicio en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que envió el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, se observa la desaparición del Fortaseg.

A Durango este año le fueron asignados recursos del Fortaseg por 49 millones 184 mil 388 pesos, mismos que la Federación asignó de la siguiente manera: Gómez Palacio con 11.7 millones de pesos (mdp), Lerdo con 7.6 mdp, Durango (capital) con 23.7 mdp y Pueblo Nuevo con 6 mdp.

El mandatario estatal dijo que hubo peticiones de diferentes organizaciones de la sociedad que abogaron para que los fideicomisos no desaparecieran, sin embargo, los legisladores tomaron la decisión de hacerlo y, aunque no todos beneficiaban al Estado, muchos de ellos sí, por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). "Cuando pase algo de esta naturaleza, vamos a estar a expensas de la buena voluntad, cuando antes esos fideicomisos tenían unas reglas de operación".

Aispuro Torres agregó que se canceló también el Fondo Metropolitano e hizo una pregunta a la sociedad lagunera: "díganme ustedes si no ha generado oportunidades de un mejor desarrollo para La Laguna en su conjunto, tanto en Coahuila, como en Durango. Hemos pedido al señor presidente de la república que nos apoye, que nos escuche, lamentablemente los legisladores no nos escucharon y esos fondos ya se cancelaron, pues ya se consumó el proceso legislativo".

