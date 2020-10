Celebra Alianza Federalista que AMLO acepte invitación a diálogo

Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, le señalaron que celebran, "que haya aceptado nuestra reiterada invitación al diálogo".

Esto en respuesta a que el Presidente manifestó que sí se reuniría con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes piden se atienda la falta de recursos para las entidades, pero sin "politiquería" porque tiene que cuidar la investidura presidencial.

"Si dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, imagínense que se use la investidura presidencial con propósitos partidistas, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad", señaló.

En la carta, firmada por los gobernadores aliancistas, indican que al igual que él, "compartimos la preocupación de que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas".

Reiteran la disposición al diálogo de República, federalismo y respeto, "cuente con ello. Al igual que usted, buscamos un país equitativo en todos sus órdenes.

"Como gobernadores, estamos conscientes de la corresponsabilidad que nos atañe en el bienestar de todos los estados y municipios. Por ello, pugnamos por un federalismo solidario, pero también sostenible. México exige unidad y trabajo. Cerremos filas con México".

En el documento, respetuosamente le solicitan que sea tan amable de fijar fecha para una reunión de trabajo y considerar los siguientes temas a tratar: Presupuesto Federal 2021, Apoyos especiales con motivo de las crisis sanitaria y económica, Ruta para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Compromisos para fortalecer el Pacto Federal.

"En consideración del reloj legislativo, le invitamos a recibirnos a la brevedad posible", concluyen los mandatarios.

Los estados que conformamos la #AlianzaFederalista celebramos que el Presidente @lopezobrador_ haya aceptado nuestra reiterada invitación al diálogo. Atentos a su disposición, le solicitamos respetuosamente fijar una fecha para la reunión de trabajo. ¡Cerremos filas por #México! pic.twitter.com/539B1EJ7Kg — Alianza Federalista (@AFederalista) October 30, 2020