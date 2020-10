VIDEO: Así recibieron los aficionados de los Dodgers a Julio Urías

A su llegada a Los Angeles, los aficionados de los Dodgers le dieron un cálido recibimiento a los jugadores en especial al mexicano que obtuvo el salvamento en el juego definitivo.

El miércoles, ambos equipos fueron autorizados y volar a casa después de que los resultados de las pruebas fueran negativos.

"Julio, Julio, Julio", se escuchaba en la salida del pelotero mexicano que ya es figura en las Grandes Ligas.

“Julio, Julio, Julio!”Dodgers players got a warm welcome home from hundreds of fans waiting for them at Dodger stadium tonight. Here’s a smiling Julio Urias, who closed out the W for the team last night. JustinTurner not w/ the team from what we’ve heard. Live at 10p on @FOXLA pic.twitter.com/H218xsut0Z