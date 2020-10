Sube en Torreón comercio informal ante pandemia del COVID-19

Hasta un 30 por ciento se ha incrementado el comercio informal en la ciudad de Torreón durante la presente contingencia sanitaria, así lo informó durante hoy jueves el titular de la Dirección de Plazas y Mercados, Luis Mendoza.

El funcionario señaló que mediante los diversos recorridos que han realizado en la ciudad han notado desde el mes de marzo un incremento en la cantidad de personas que ocupan la vía pública, venden productos que van desde alimentos en diversas presentaciones, ropa, accesorios e incluso artículos del hogar, entre otros.

Indicó que se atribuye dicha alza en el comercio informal a factores como la pérdida de empleos en toda la región, así como la necesidad de contar con mayores ingresos ante la necesidad de pagar gastos por hospitalizaciones y prevención sanitaria, entre otros.

“En todos estos meses derivado del cierre de las empresas, derivado de alguna disminución de personal en el comercio formal, se ha visto reflejado también en las calles… Sí se ha incrementado alrededor de un 20, un 30 por ciento la gente que ha salido a buscar también un ingreso en la calle, esto definitivamente va ligado a la cuestión de que la gente también tiene que buscar una manera de llevar el ingreso a la casa”.

Mendoza indicó que ante ese escenario cuentan con la tarea de verificar que las ventas de productos en la vía pública se hagan de acuerdo a los reglamentos y sin poner en riesgo a la ciudadanía, además de que en todos los casos se busca abordar a los vendedores y vendedoras para, en primer término, orientarlos sobre los trámites que deben de cumplir previo a iniciar sus actividades en cualquier punto.

Dijo además que una vez que se han instalado puestos ambulantes, vehículos o mesas en ciertas áreas de Torreón, se mantiene una vigilancia constante para verificar que los trabajadores apliquen las medidas sanitarias elementales y de esa forma evitar contagios de COVID-19.

En ese sentido admitió que se han tenido que aplicar sanciones diversas e incluso retiros de mercancías, esto debido a que en ciertos casos se observan omisiones en los protocolos que ponen en riesgo a la población que acude a llevar a cabo sus compras.

“Hemos tenido decomisos, últimamente hemos tenido algunos decomisos por situaciones en las cuales la gente no trae cubrebocas, no tienen ninguna de las medidas, seguimos con esto durante todos los meses que hemos tenido la enfermedad, ahorita tenemos que incrementar porque se ha relajado un poco la situación y no podemos ahorita, en este pico de la enfermedad, bajar la guardia”.