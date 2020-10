Hijo de Pedro Ferriz es detenido en EUA por manejar intoxicado

El pasado sábado 24 de octubre, el hijo del periodista Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Híjar, fue detenido en el condado de Magnolia, Texas por manejar bajo la influencia del alcohol.

Este mismo fin de semana comenzó a circular en redes sociales el 'mugshot' de detención del también periodista, por lo que él mismo envió un mensaje mediante Twitter para compartir lo sucedido.

Aquí mi explicación con gusto le doy a ustedes mi auditorio. pic.twitter.com/XEMvry7pdV — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) October 28, 2020

“Yo no voy a venir aquí a negarles nada, efectivamente un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil, se me ponchó un llanta, perdí el control y acabé estampándome contra un muro de contención”, comentó.

Además, comunicó que estuvo detenido toda la noche y esperó hasta las 10 a.m del día siguiente para tener su audiencia con el juez, quien le imputó una fianza de 500 dólares.

“Vengo a decir esto, por única y última vez, porque soy una persona a la que le enseñaron a enfrentar sus problemas y decir las cosas con la verdad, si pienso salir con ustedes a hablarles de políticos, empresarios y de lo que sucede en mi país, lo menos que puedo hacer, es ser coherente y hablar con la verdad”, declaró.