Seis jóvenes actores con un futuro prometedor

La carrera de un actor se enfrenta a muchos retos desde sus inicios, porque deben demostrar su talento pero también aprender a destacar en el competitivo mundo del espectáculo.

Estas son algunas jóvenes estrellas internacionales con un futuro prometedor por delante; aún no consolidadas, pero camino a ello.

Con su participación en Black Panther la joven artista no sólo se dio a conocer, encontró también la fama. Sus siguientes proyectos, como Balck Mirror, la llevan por paso firme frente a la pantalla.

El canadiense se está forjando una sólida carrera, gracias no sólo a la serie Stranger Things, que ha abierto camino a muchas futuras estrellas, sino dando poco a poco el brinco al cine.

Comenzó con pequeños papeles, como en Big Little Lies, para ir pasando a protagonistas y proyectos de más renombre, como Blockers, Pokémon Detective Pikachu o The Society; más los que se vienen.

Luego de su participación en la saga Harry Potter, con el personaje de Tom Riddle, el británico encontró consolidado reconocimiento abordado el protagónico de la saga juvenil ‘After’.

Sorprendió a todos con su excelente interpretación en un papel clave en la película Logan, y luego demostró profesionalidad con el protagónico de la serie His Dark Materials. Su carrera apenas inicia.

No por nada comenzamos a verlo por todas partes; su carrera va en ascenso. Luego de The Fosters, salió en cintas como To All the Boys I've Loved Before, Sierra Burgess Is a Loser o Charlie's Angels.