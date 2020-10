VIRAL: 'El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan'

El futbolista se ha convertido en tendencia tras mensaje

Fiel a su estilo firme y sarcástico, Zlatan Ibrahimovic se convirtió en tendencia en redes sociales tras difundirse un video que incluye un mensaje de conciencia ante la pandemia.

“El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme, qué mala idea”, menciona el futbolista sueco que el pasado mes de septiembre dio positivo a la prueba de COVID-19.

Su contagio fue asintomático, tomó cuarentena y se perdió cuatro partidos con el Milan, sin embargo, en su reaparición logró anotar en cinco ocasiones.

“El virus me desafió y le gané. Pero tú no eres Zlatan. No desafíes el virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”, dice motivando a hacer uso de los protocolos sanitarios para evitar los contagios.