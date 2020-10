Secuela de Jóvenes brujas llega hoy a los cines locales

"Te ato, Nancy, para que no hagas daño, daño a otros ni daño a ti misma...", "Ligera como una pluma, firme como una tabla"; esas son algunas de las palabras que originaban los hechizos de unas brujas inquietas que llegaron en 1996 para quedarse.

The Craft, conocida en el idioma de Cervantes como Jóvenes Brujas se estrenó en 1996 y se volvió un filme de culto.

Dirigido por Andrew Fleming y protagonizado por Robin Tunney, Neve Campbell, Fairuza Balk y Rachel True, muestra a un grupo de cuatro adolescentes marginadas que practican la brujería para su propio beneficio, desencadenando una serie de eventos desafortunados.

A más de dos décadas de su llegada a los cines, arribará hoy a los cines locales la secuela, llamada The Craft: Legacy, misma que, al igual que Las brujas (estelarizada por Octavia Spencer y Anne Hathaway), pretende atraer a más personas a los complejos cinematográficos, ya que luego de su reapertura no han despuntado ante la falta de películas y el alza de casos de COVID-19.

Ambas cintas se colarán en los cines mexicanos, ya que en Estados Unidos solo podrán ser vistas vía streaming.

The Craft: Legacy presenta a un nuevo aquelarre de chicas integrado por las actrices Cailee Spaeny, Lovie Simone, Gideon Adlon y Zoey Luna, dirigidas por Zoe Lister-Jones, encargada también del guion.

Jóvenes Brujas: Nueva Hermandad (título en castellano) da seguimiento al largometraje de 1996, pero a la vez es una historia independiente, por lo que el público puede verla sin problemas aunque no haya disfrutado la primera entrega.

En esta nueva película, "Lily" (Cailee Spaeny) se integra a una nueva familia debido al reciente matrimonio de su madre. La joven asiste a una escuela donde es víctima de bullying porque, sin querer, tiene su período en su salón.

El acoso que recibe "Lily" llama la atención de "Lourdes" (Zoey Luna), "Tabby" (Lovie Simone) y "Frankie" (Gideon Adlon), quienes practican brujería y están seguras de que han encontrado a la cuarta hechicera que las hará integrar el aquelarre perfecto.

Una agradable sorpresa para los fans del filme noventero es la revelación de una fotografía del personaje de la villana, "Nancy Downs", quien fue interpretada por Fairuza Balk.

En diversos sitios especializados ya circulan los primeros comentarios hacia la película, los cuales están divididos.

Ciertos críticos aplauden a la directora, Zoe Lister-Jones-, por el mensaje de hermandad y empoderamiento que se ve en la cinta, mientras que otros consideran que salvo la protagonista el desarrollo de los demás personajes no es tan formidable.

"No importa qué tan poderosas se vuelvan, The Craft: Legacy nunca olvida que se trata de adolescentes y sus trastornos emocionales, con suficiente espacio para el trauma y el placer que conlleva.

"La energía que el cuarteto cocina, mágica o no, es entrañable y traviesa, y Spaeny en particular convierte a la una vez tímida 'Lily' en una heroína multifacética en la que vale la pena creer", comentó el experto, Benjamin Lee, de The Guardian.

"Este remake no tiene personajes bien desarrollados. En el fondo, lo que le falta es una cualidad hechizante", dijo Kristen Yoonsoo Kim, de The New York Times.

Por su parte, Molly Freeman, de Screen Rant opinó: "Es una pócima audaz y embriagadora que provocará la ira de aquellos que ponen los ojos en blanco al escuchar la palabra 'woke', pero es una que resulta intermitentemente intrigante y siempre ambiciosa, una alternativa refrescante y reflexiva, aunque defectuosa, a un refrito más flojo".