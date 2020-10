Pandemia no frenó las reliquias en Gómez Palacio

Protección Civil de Gómez Palacio finalizó el Operativo Reliquia con 10 reportes atendidos, en los cuales se dispersó a 6 grupos de danzantes, 2 grupos musicales y hubo 4 reportes de reliquias donde se acomodó a las personas en la sana distancia para la entrega de comida y se entregaron 50 cubrebocas.

Desde el día 26 de octubre se dispersaron cuatro danzas tras reportes en las colonias 5 de Mayo, Rubén Jaramillo, Chapala y Miravalle. "Tenían ya cerrada la calle y estaban empezando con las danzas, en la mayoría ya había 30 o 40 personas. Hubo reclamos pero la gente sabía que estaba haciendo mal, les pedimos a todos que no hubiera danzas", dijo el titular de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía.

'Vanesa' Toral, quien desde hace 40 años hace reliquia a San Judas Tadeo en la confluencia de Mártires y Allende, evaluó no realizarla pero finalmente su devoción se lo impidió, por lo cual ayer miércoles se encontraba haciendo la comida en la acera de su domicilio pero con algo de temor a que llegaran las autoridades.

"Yo tengo una tradición de casi 40 años y no quise dejar de hacerla, dije: 'la voy a hacer a escondidas', aunque si ustedes ven, no hay nadie y mi altar lo puse adentro. Además compré contenedores para poner la reliquia y le avisé a la gente que van a estar viniendo una por una y que no quiero gente aquí en la puerta ni formada", dijo 'Vanesa', quien cocinó 4 cajas de sopa y 50 kilos de carne aunque siempre compra 80. "Yo respeto lo que diga la Diócesis pero es mi devoción y dije: 'bueno, yo la hago pero con esa medida de que no quiero aquí a nadie formado'. Sí tengo miedo que llegue Protección Civil pero me he cuidado mucho de no tener a nadie aquí y mi santo es muy milagroso", dijo.