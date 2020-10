Zurdos históricos

os nombres de los mexicanos Julio César Urías y Víctor González, ya han quedado inscritos en los libros de la ilustre historia de los Dodgers de Los Ángeles, al ser protagonistas de la victoria del equipo californiano ante los Rays de Tampa Bay este martes, para la obtención del séptimo trofeo de Serie Mundial en las vitrinas de la franquicia.

Son dos brazos jóvenes, zurdos, talentosos, pero sobre todo son pitchers con gran temple, que no se achican ante situaciones comprometidas y que incluso parecen disfrutar con los retos, lo que quedó muy en claro durante el sexto juego del "Clásico de Otoño", en el que González se apuntó la victoria y Urías logró el salvamento, un hecho sin precedentes para dos lanzadores mexicanos en la máxima vitrina del beisbol mundial. González y Urías son apenas la tercera pareja de peloteros mexicanos que logran el gallardete de la Serie Mundial, uniéndose a los Cardenales Jaime García y Fernando Salas que se coronaron en 2011 y los Yanquis Alfredo Aceves y Ramiro Peña, quienes fueron parte del título más reciente de los "Bombarderos del Bronx", en la campaña 2009.

Julio César Urías Acosta destacó desde que empezó a practicar el beisbol en la Liga Infantil Culiacán Recursos, a donde llegó gracias al entusiasmo de su padre, quien llevaba a entrenar a Julio cada día desde el poblado de La Higuerita, muy cerca de Culiacán. Un tumor en su ojo izquierdo puso en peligro no solamente la visión, sino la vida de Julio, por lo que debió someterse a una operación siendo muy pequeño, la intervención quirúrgica fue exitosa, pero quedó como secuela su ojo más pequeño, lo que nunca fue impedimento para que desarrollara su talento hasta convertirse en profesional.

Las grandes condiciones de Urías, capaz de lanzar a gran velocidad y pitcheos rompientes de tremenda calidad, lo llevaron a brillar en campeonatos nacionales y fue detectado en 2012, con apenas 15 años de edad, por el legendario scout Mike Brito, el mismo que firmó décadas atrás a Fernando Valenzuela. Urías firmó con la organización de los Dodgers el 12 de agosto de 2013, justo el día de su cumpleaños número 16, empezando su camino hacia las Ligas Mayores y generando gran expectativa, el propio Brito comparó a Urías con Valenzuela, lo que hizo crecer más las esperanzas en el brazo del joven culichi, quien debutó en la Gran Carpa el 27 de mayo de 2016, con apenas 19 años de edad.

El momento más alto de la aún joven carrera de Urías, le llegó en la postemporada 2020, en la que cumplió de manera soberbia, con marca de 4 victorias, sin derrotas, excelsa efectividad de 1.17 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, acumulando 6 apariciones, incluyendo 2 aperturas. Urías y Bruce Sutter (1982, con San Luis) son los únicos lanzadores en la historia que cerraron el juego decisivo de dos series de una misma postemporada, trabajando al menos dos innings sin permitir corredores.

"No te voy a echar mentiras, fueron los tres outs más importantes de mi vida", dijo el mexicano a Jon Morosi sobre su trabajo en el noveno episodio, con lo que los Dodgers pusieron fin a una sequía de 32 años sin ser campeones. "Los Dodgers son un equipo muy famoso en México. Uno va creciendo con esa familiaridad con el equipo, el tener este color azul. Me pone muy contento no solamente por mí, sino por todos mis compañeros y por toda la afición. Estuvieron esperando por mucho y cumplimos", complementó el sinaloense, envuelto en una bandera mexicana.

Víctor Aarón González nació en Tuxpan, Nayarit, el 16 de noviembre de 1995, en el seno de una familia que tiene devoción por el beisbol, deporte que empezó a practicar siendo muy pequeño, en las ligas infantiles de su localidad. Llegó a ser seleccionado estatal e incluso enfrentó a Julio Urías en una final de campeonato nacional en la categoría Infantil, de 11 años de edad, ganando el de Nayarit, sin saber que años después, lograría la máxima victoria en el beisbol mundial, contando con el salvamento por parte del sinaloense.

Tras destacar en niveles infantiles, González fue reclutado por la organización de los Diablos Rojos del México y empezó a pulir su talento en la Academia de El Carmen, Nuevo León, así como la Academia Alfredo Harp, para en 2012 firmar como agente libre internacional con los Dodgers. Hace nueve años, sufrió la pérdida de su padre, de nombre Guillermo, quien trágicamente fue apuñalado y tras 40 días hospitalizado, falleció, lo que generó una prolongada depresión en Víctor, pero no ahogó sus intenciones de destacar en el deporte y ante la tumba de su progenitor, prometió convertirse en un pitcher de Grandes Ligas.

El zurdo se desarrolló en las sucursales de ligas menores de los Dodgers, esperando una oportunidad para ascender al róster de Grandes Ligas, la cual se abrió en un momento inesperado, pues en 2020 con la aparición de la pandemia, se cancelaron las menores, lo que parecía ahogar el sueño de Víctor, al menos un año más. Pero de manera súbita, el 30 de julio fue llamado por el equipo grande y un día después debutó en la Gran Carpa, enfrentando a los Diamantes de Arizona, para empezar su temporada de debut en la que terminó con 3 victorias y una efectividad de 1.33, recetando 23 ponches y otorgando solamente 3 bases por bolas.

Pero la gran cita le llegó en los playoffs, en los que no decepcionó, mostrando el temple que lo caracterizó desde que lanzaba en categorías infantiles, enfrentando situaciones comprometedoras, a las que el zurdo jamás huyó. González resultó el ganador tras sacar el último out del quinto inning en el juego definitivo y luego retirar con ponches - todos con strikes abanicándole - a los tres bateadores que enfrentó en el sexto, para enfilarse a la victoria, ya que los bateadores dieron la voltereta a la pizarra durante la conclusión de ese episodio.

González es apenas el cuarto pitcher nacido en México que ha logrado una victoria en el Clásico de Otoño, uniéndose a: Fernando Valenzuela (23 de octubre 1981), Aurelio López (14 de octubre de 1984) y José Urquidy (26 de octubre de 2019), mientras que Urías cumplió su quinta actuación en la Serie Mundial (récord para lanzadores), ambos siendo ya parte de la historia del beisbol nacional y todavía con muchas páginas por escribir.

5 VECES ha visto acción Julio Urías en Serie Mundial, una marca para pitchers mexicanos.

4 JUEGOS vio acción Víctor González en la Serie Mundial, su efectividad fue 2.45.