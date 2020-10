Mantienen inspecciones en los tianguis y comercios ambulantes en Torreón

El jefe de la oficina de Plazas y Mercados de Torreón, Luis Mendoza, afirmó que se mantiene la vigilancia en tianguis y zonas de comercio ambulante en la ciudad, especialmente ante el repunte de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 que registra La Laguna desde hace semanas.

Mendoza se refirió a los reportes y comentarios que se hacen desde redes sociales, en los cuales se señalan aglomeraciones en los llamados "mercados sobre ruedas", mismos en los que incluso se han dejado de aplicar otras medidas de prevención del contagio del virus, tales como el uso del cubrebocas, distancia social y aplicación de gel antibacterial.

Indicó que cuando se detectan ese tipo de situaciones se aplican los apercibimientos o sanciones correspondientes, pero destacó que el factor de "cooperación ciudadana" será clave para bajar los indicadores negativos en materia sanitaria.

"Hemos continuado con las acciones en todo momento de la pandemia, incluso hubo, por algunas condiciones que se dieron de los contagios, una relajación social, sin embargo las medidas en los giros, en todo lo que es economía y que nos ha tocado, seguimos al pendiente de que se cumplan con las medidas. Sí estaremos muy al pendiente, hemos logrado unas clausuras por el tema de la salud, hemos también sancionado directamente a comerciantes que no entiende y seguiremos con esas acciones", expuso.

El funcionario pidió a los visitantes de esos espacios acatar las indicaciones sanitarias que han sido "ampliamente difundidas", muchas de las cuales incluso obedecen al sentido común y no implican gasto económico, principalmente el uso del cubrebocas, no llevar niños pequeños y no acudir en grupos.

"Todo mundo creo que sabe lo que se tiene que hacer, aquí el asunto es que por favor nos ayuden, a fin de cuentas esto nos pega a todos y queremos salir adelante", concluyó.