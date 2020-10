Agradece a San Judas Tadeo por superar COVID-19

Como cada año, doña Micaela acudió a la parroquia de San Judas Tadeo a dar gracias pero esta ocasión fue especial. A sus 85 años de edad, pudo superar el COVID-19 que la tuvo al borde de la muerte. Al igual que ella, sus nueve hijos se contagiaron por estar a su lado y aunque la condición de una de sus hijas no era favorable, también logró recuperarse del virus.

Al igual que doña Micaela, Alejandra, Julio y el pequeño César Tadeo, acudieron a la parroquia ubicada en la colonia Las Torres para dar gracias por los favores concedidos por su intervención en medio de la pandemia.

Ellos fueron de los pocos fieles que acudieron a la parroquia en esta celebración del llamado "patrono de las causas difíciles y desesperadas", la segunda con mayor "popularidad" en la región Lagunera por debajo de la Virgen de Guadalupe.

Protegida con su cubrebocas, doña Micaela Vitorino visitó la parroquia para agradecer por su vida que estuvo en riesgo hace dos meses luego de contagiarse del virus SARS-CoV-2.

"Estuve muerta a mi edad, muy mala, pedí mucho a san Juditas, creo que él me escuchó junto con mi padre Dios, que aquí ando viva, nomas que todavía me protejo. A mi edad a veces veo y creo que no soy yo, pero luché contra esa enfermedad que es muy fea", relató con gran emoción.

Y es que también su hija, quien solo tiene un riñón y es diabética, se contagió y la pasó mal durante su aislamiento, pero también pudo superar el COVID-19.

Ahora lo que pide doña Micaela a San Judas es "que ya nos deje libres, que nos quite de esta enfermedad", dijo la mujer.

Alejandra y Julio acudieron también a la parroquia para dar gracias por su pequeño César Tadeo, de un año de edad, quien acudió ataviado como danzante pero con su cubrebocas.

Ellos le dieron gracias por poder acudir con su pequeño, ya que hace cinco años perdieron a su bebé a los tres meses de gestación, lo que los llenó de temor.

"Es que nosotros hace cinco años habíamos perdido un bebé a los tres meses, y tuvimos miedo de volver a tener otro. Nos encomendamos mucho a San Juditas para que todo saliera bien…Si nos concedes a nuestro bebé, en tu honor le vamos a poner tu nombre" y es así como inició esta tradición, pues se comprometieron a acudir año tras año para agradecer.