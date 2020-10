Los triunfos generan confianza en Santos

Matheus Dória consideró que los Guerreros están llegando en su mejor momento al final del torneo, pensando primero en la repesca y luego en la liguilla.

"Vamos a estar en nuestro mejor nivel, nos genera confianza los partidos ganados y obtener los puntos, para tener una semana tranquila de trabajo, es más fácil arreglar errores con la victoria, para estar concentrados y pensar en partido por partido, nos faltan dos".

Dória habló acerca del penúltimo adversario de la campaña, los Panzas Verdes, quienes van primeros en la clasificación, posición que ya aseguraron para toda la liguilla del Guardianes 2020

"León es el mejor equipo del torneo, juegan bien, tienen muchos puntos, la mayoría de sus titulares juegan juntos desde hace varios torneos", expresó el amazónico.

Indicó que los guanajuatenses cuentan con una gran ofensiva, que anota muchos goles, por lo que deben estar muy atentos y jugar como lo han realizado en los últimos partidos.

"Es muy peligroso defender en nuestra cancha, por lo que debemos proponer nuestro juego e intentar jugar", recordando que recientemente tuvieron partidos difíciles en casa, como ante Pachuca y San Luis, lo cual los hace mejorar y tener un poco más de responsabilidad entre ellos.

15 PARTIDOS ha disputado Matheus Dória en el torneo; tiene un gol y solo una tarjeta amarilla.

Sobre el plan de juego dijo: "Tiene jugadores muy habilidosos, hacen pases sin ver a los compañeros, se conocen bien, por lo que debemos estar atentos y vivos, ser rápidos de piernas, tenemos que estar juntos como siempre y presionarlos lo más cerca de su portería, algo que vamos a tomar en cuenta, de robar la pelota en territorio enemigo".

Por otro lado, Dória explicó que no tiene ningún problema con el cancerbero Carlos Acevedo, su compañero de equipo. Ambos, tuvieron una discusión acalorada el pasado domingo, por lo que el amazónico confesó, que solamente fue un intercambio de puntos de vista, que se quedan en el terreno de juego.

"En la cancha no podemos hablar de otra manera, con la calentura no se puede, es parte del futbol", y sobre su sentir al arquero expresó "lo quiero mucho, somos amigos, comemos y cenamos en la misma mesa, lo aprecio mucho porque siempre trabajó fuerte, en los entrenamiento dejó la vida, eso me gusta y lo aprecio".

Dejó en claro, que después del partido ante los potosinos, tanto él como Acevedo hablaron acerca de las expresiones airadas, ya que los dos quieren ser mejores, en lo personal y en lo colectivo.

"Los dos vamos ganando, aprendimos los dos juntos, por la calentura hablamos fuerte, pero eso hace falta, no es una pelea ni discusión, pero es bueno para el equipo, hay que darle la vuelta, conseguimos los 3 puntos y garantizamos estar dentro de los 12 (mejores)".

Dória puntualizó que se tomó la mejor decisión respecto a Brian Lozano, de que regrese hasta el próximo año, para no acelerar los procesos en cuanto a su recuperación.

"Es una lesión complicada, grave, es mejor que regrese al 100, sin ninguna molestia y dolor, que vuelva con confianza, al cien" indicó el zaguero.

El brasileño, está consciente que el "Huevo" es el mejor jugador que tienen en el plantel, por lo que tiene una importancia muy grande en el grupo.